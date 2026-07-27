Elon Musk még 2019-ben jelentette be a Tesla retrofuturisztikus dizájnú elektromos pick-upját, a Cybertruckot, amely aztán számos késés, nehézség után végül csak 2023 vége felé került piacra.

Az eredetileg 40 ezer dolláros árral beharangozott, de végül 100 ezer dollárért kínált szögletes acélmonstrumot a független tesztelők, szaklapok alaposan szétszedték, a minőség miatt csalódott vásárlók is csak sorolták a hibáit, így nem csoda, hogy nem lett belőle siker, de a bukta nagyságára csak napokban világított rá a Bloomberg egy cikke.

Musk annak idején azt mondta, hogy eleinte évi 250 darabos eladással számol, később pedig akár 500 ezer példányig is emelkedhet ez, de Cybertuckból eddig összesen sem sikerült 250 ezer darabot értékesíteni, messze nem, az eladások pedig a bemutatkozás óta zuhannak.

2024-ben 38 965 darabot adtak el az autóból, 2025-ben 20 237 példányt értékesítettek, míg 2026 májusáig mindössze 7133 darab talált vevőre – utóbbi számot pedig már mesterségesen pumpálták fel azzal, hogy a Muskhoz tartozó egyéb cégek – főleg a SpaceX – flottákat vásároltak a Cybertruckból.

Ahogy a Bloomberg rámutat, ezzel már az amerikai autóipar addigi legnagyobb buktája, a Ford-féle Edsel produkcióját is felül-, vagyis inkább alulmúlta a Cybertruck.

Az Edselt 1957-ben mutatta be az amerikai gyártó, és megfizethető, de igen korszerű autónak szánták. Azonban a finoman szólva is megosztó dizájn, az itt-ott oktalanul behozott innovációk – váltani a kormánykerék közepére helyezett gombbal lehetett, miközben akkor és a mai napig is hagyományosan a kürt helye – miatt kis túlzással a kutyának sem kellett.

Az Edsel első piaci évében 200 ezres eladást várt tőle a Ford, de csak bő 69 ezer darabot tudtak értékesíteni, az eladások pedig meredeken estek a következő két évben, így összesen 110 ezer példány talált gazdára az autóból, mielőtt 1959-ben a gyártó kivezette a modellt. A Cybertruckból, ugye, eddig összesen ment el 68 ezer darab, kevesebb, mint az Edselből az első évében.