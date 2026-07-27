Hazánkban és a világ minden táján hallottak már elképesztő magyarázatokat a rendőrök arról, hogy a gyorshajtáson ért autós miért nem tartotta be a sebességkorlátozást, de a mostani sztori egészen egyedi és eredeti.

Kanada Brit Columbia tartományában, Port Coquitlam településen nemrégiben egy régi Lexus LS-t mértek be a közlekedési rendőrök, ahogy épp 111 km/órával hasított egy 60 km/órás korlátozású szakaszon.

Amikor megállították, a sofőr azzal indokolta a gyorshajtást, hogy épp előtte mosta le az autót, és szerette volna a menetszéllel tökéletesen megszárítani, lefújatni a vízcseppeket.

Nos, nem tudjuk, a lemeszelés idejére mennyire sikerült megszárítani a járművet, de az biztos, hogy a maradék nedvesség már csak álló helyzetben párolog el róla, ugyanis amellett, hogy a sofőr ellen feljelentést tettek kirívó sebességtúllépésért, az autót is lefoglalták 7 napra.

„Mindenkit kérünk, hogy a jelzéseknél lassítson, még akkor is, ha épp előtte mosta le az autóját” – írták a rendőrök Facebook-posztjukban.