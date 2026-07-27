A múlt héten Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági miniszter közösen fogadták Budapesten Szuzuki Tosihirót, a Suzuki elnök-vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek.

A Suzuki esztergomi gyára jelenleg 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90 százaléka exportra kerül. A cél, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatás-fejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon, a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett.

Az esztergomi gyárban tavaly 108 072 autót gyártottak, ezeket a világ több mint 100 országában értékesítették. A tervezett 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti.