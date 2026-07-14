Miután a Dacia Spring, a Leapmotor T03 és a Renault Twingo megteremtették a megfizethető elektromos miniautók piacát, a japán gyártók is elkezdtek érdeklődést mutatni a szegmens iránt.

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A Honda Super-N érkezéséről már beszámoltunk, most pedig a Suzuki készül bemutatni saját szereplőjét. A különbség csak annyi, hogy míg a Honda törpéje tény, a Suzukié egyelőre csak feltételezés – igaz, annak meglehetősen határozott.

A Suzuki még 2025-ben mutatta be Vision e-Sky tanulmányautóját, amelyről már akkor is sejteni lehetett, hogy előbb vagy utóbb Európában is partra szállhat. A brit Autocar magazin most a márka helyi vezérétől kapott információk alapján arról számolt be, hogy megérett a piac az elektromos picur bevezetésére.

Az autó állítólag 2027 tavaszán érkezhet meg Európába. Formátumát tekintve a Honda mintájához igazodik, ötajtós karosszériája rövid (3395 mm), keskeny (1475 mm) és magas (1625 mm.)

Az elektromos hajtásláncról egyelőre semmit nem lehet tudni, sem az akkumulátor kapacitása, sem a villanymotor teljesítménye nem ismert.

Nem a Vision e-Sky volt egyébként a Suzuki első tisztán elektromos tanulmányautója: a 2023-ban (az eVitara előtanulmányával egy időben) bemutatott eWX koncepciójármű a Vision e-Sky tanulmánnyal gyakorlatilag azonos méretű (3395 x 1475 x 1620 mm) doboz volt, 230 kilométeres hatótávolsággal és méreteihez képest tágas, jól kihasználható belső térrel. Az arányokat elnézve ebből finomította tovább a Vision e-Sky tanulmányt a Suzuki.

Az eVitara és az új villanyautó közötti rést várhatóan 2029-ben tölti ki egy harmadik tisztán elektromos modellel a Suzuki.