Franciaország ma ünnepli az 1789-es forradalom kitörését. Az évforduló nem kerek (237 éve ostromolták meg a Bastille-t), de ez nem árnyékolja be az ünnep fényét, a spanyolok elleni, esti labdarúgó mérkőzés eredményét pedig még nem ismerjük.

Egy ilyen ünnepre különleges jármű dukál az államfőnek, és ahogy tavaly, idén is a DS Automobiles biztosította az elnöki limuzint – még ha ezúttal nem is szedánról, hanem nagyméretű szabadidőjárműről van is szó, amely egyúttal a tisztán elektromos hajtást is bevezeti az elnöki flottába.

A DS N°7-ből épített reprezentációs SUV-ot magától értetődő módon teljesen átalakították a rangos ügyfél számára. A tengelytávba 25 centimétert toldottak be, így bőséges a hátsó férőhely. A futóművet exkluzív hidropneumatikus rendszerre cserélték, amelynek lengéscsillapítóit – ez fontos – Franciaországban fejlesztették és gyártották.

Az exkluzív mélykék fényezés mellett leszerelhető zászlótartók, speciális jelzőfények azonosítják az elnöki autót, amely magas szintű utasvédelmi rendszert kapott. Az első maszkból nem maradhatott el az elnöki DS N°8-on már alkalmazott kék-fehér-piros világítás.

A hátsó üléssort irodaként rendezték be, a hátsó oldalablakok sötétítésének mértéke szabályozható.

A beltér színvilága világosszürke és kék, a műszerfal faborításába Marianne, a francia szabadságot megtestesítő nőalak képét gravírozták bele lézerrel.

Az utastér több pontján találkozunk (illetve Macron és vendégei találkoznak) aranyszínű öltésekkel és a francia trikolor motívumával.

Az elnöki autó alapját a DS N°7 AWD Long Range modell adta, amelyet a nagyobb, 97,2 kWh-s akkumulátorral szerelnek. A két tengelyt hajtó villanymotorok együttes csúcsteljesítménye 350 LE.

A DS N°7 egyébként még nem kapható, értékesítése idén szeptemberben kezdődik majd meg.

Az alábbi galériában az elmúlt tíz évben átadott elnöki limuzinokat tekintheted át:

Francia elnöki szolgálati autók 2017-2025