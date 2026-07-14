A Volkswagen júniusi online közgyűlésén elhangzottak szerint a feszült a helyzet az autóiparban, idén romlottak a körülmények a szektorban. Oliver Blume vezérigazgató ennek kapcsán már ekkor bejelentette, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik 2030-ig.

Úgy tűnik, hogy a leépítés valóban elkerülhetetlen, miután az igazgatótanács világossá tette, hogy gyárbezárásokról szó sem lehet. Blume a vállalat belső hálózatán megjelent interjúban azt mondta, hogy a VW alkalmazotti létszáma körülbelül 20 százalékkal magasabb, mint a versenytársaké.

Ahhoz, hogy a versenytársak szintjére csökkentsék a létszámot, muszáj lesz további 50 ezer munkahelyet megszüntetni a 2024-ben elindított költségcsökkentési tervben már előirányzott leépítéseken felül.

A múlt héten a VW bemutatott egy üzletfejlesztési tervet, amely a járműkínálat körülbelül 50 százalékos csökkentését irányozza elő. Az autógyártó a termelési kapacitás optimalizálását is tervezi, hogy az összhangban legyen a változó piaci környezettel és a meredeken megnövekedett versennyel. A VW Kínában és Európában tervezi csökkenteni kapacitásait.