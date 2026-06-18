A vállalat online közgyűlésén Oliver Blume vezérigazgató arról beszélt a részvényeseknek, hogy a helyzet feszült, az autóiparban tovább romlottak a körülmények 2026-ban. Az üzleti modell, amely évtizedekig sikeres volt, ma már nem működik. “Tovább kell fejlesztenünk” – tette hozzá a vezérigazgató.

Oliver Blume felvázolta a vállalat új, májusban közzétett 2030-as stratégiájának főbb pontjait. A Volkswagen célja, hogy az évtized végére a világ legvonzóbb autógyártójává váljon, 8-10 százalék közötti árbevétel-arányos megtérüléssel.

Csak a VW fő márkájánál 35 ezer munkahely szűnik meg 2030-ig. A munkaerő 19 ezer fővel csökken már 2026 végére, nagyjából 28 ezer önkéntes távozásról már megállapodtak. A németországi VW-telephelyeken a gyárak költségei több mint 20 százalékkal csökkentek 2025-ben.

A vezérigazgató megerősítette a vállalat gyártókapacitásának további csökkentésére vonatkozó terveit is: 2030-ra további 500 ezer járművel szeretné csökkenteni európai üzemeinek kapacitását – a már folyamatban lévő egymillió járműves csökkentésen felül, amelyet 2028-ig terveznek megvalósítani. Ugyanekkora kapacitáscsökkentést terveznek Kínában is, ami globálisan egymillió autós csökkentést eredményez.

Bár a folyamatban lévő költségcsökkentési intézkedések már mutatnak eredményeket, ezeket ellensúlyozzák a vámok, a kereskedelmi akadályok és a geopolitikai kockázatok miatt kialakult új terhek.

A Volkswagen-csoport az idei első negyedévben világszerte 2,05 millió járművet adott át, négy százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A visszaesés főként Kínában és Észak-Amerikában jelentkezett.