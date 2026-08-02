A Székesfehérvár környéki vasútvonalakon előre tervezett pályakarbantartások kezdődnek. Az első munkavégzés Zichyújfalut érinti, ahol augusztus 6-án este 20:35-től másnap hajnal 4:35-ig dolgoznak majd.

Ezt követően a Velencei-tó térségében jelennek meg a vasúti munkagépek. Gárdonyban augusztus 11-én 22 órától másnap 4 óráig, Kápolnásnyéken pedig augusztus 12-én 22 órától augusztus 13-án hajnali 4 óráig tart a tervezett munkavégzés.

Nem csak három település érintett

A MÁV teljes augusztusi tájékoztatása alapján a munkák később további Fejér vármegyei helyszíneken is folytatódnak:

Moha-Rakodón augusztus 13-án 21:35-től másnap 6 óráig;

Székesfehérváron augusztus 17-ről 18-ra, illetve 18-ról 19-re virradó éjszaka 21:35-től másnap 6 óráig

az Ercsi elágazásnál augusztus 18-án 22 órától másnap 5 óráig;

Pusztaszabolcson augusztus 24-ről 25-re, valamint 25-ről 26-ra virradó éjszaka 23 órától másnap 4 óráig.

A vasúttársaság szerint a gépek nem kizárólag az állomások területén dolgozhatnak. Az állomások közötti nyíltvonali szakaszokon és a vasúti átjárók környezetében is lehet munkavégzés, így a zaj a sínektől valamivel távolabb fekvő utcákba is eljuthat.

Mitől lehet hangos a vasúti karbantartás?

A mostani közlemény nem részletezi, hogy az egyes helyszíneken pontosan milyen beavatkozásokat végeznek. Más, hasonló MÁV-karbantartásoknál azonban a zúzottkő rakodása és mozgatása, a sínek hegesztése, valamint vágányszabályozó gépek, forgókotrók, teherautók és sínszállító szerelvények működése okozott nagyobb zajt.

A zajhatás ezért nem feltétlenül egyenletes: hosszabb, csendesebb időszakokat rövidebb, intenzívebb gépi munkavégzés szakíthat meg. Különösen a pályához és a vasúti átjárókhoz közel lakók hallhatják majd a gépeket.

A lakossági tájékoztató külön menetrend-módosítást vagy vonatpótló buszok beállítását nem jelenti be, elsősorban az éjszakai zajterhelésre figyelmeztet. A MÁV a munkák miatt az érintett településeken élők megértését és türelmét kéri.