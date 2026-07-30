A június végi hőhullámban több FLIRT motorvonat akkumulátora annyira felmelegedett, hogy a járművek védelmi rendszere leállította a töltést. A MÁV a Stadlerrel közösen vizsgálja a tartós megoldást: hővédelmi átalakításokat és új akkumulátortöltő modult is tesztelnek.

Július 30-tól ismét harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarország teljes területén. Az országos tiszti főorvos által elrendelt intézkedés augusztus 4-én éjfélig tart, miközben több térségben ismét rendkívül magas napi középhőmérsékletre lehet számítani.

A hőség a vasúti járműveket is próbára teszi. Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a június végi, 40 Celsius-fok feletti hőhullám idején a FLIRT motorvonatok egy részénél korábban nem tapasztalt műszaki jelenség zajlott:

az akkumulátorok túlmelegedése miatt a járművek védelmi rendszere letiltotta azok töltését.

Ezután előfordult, hogy az adott motorvonat még eljutott a következő állomásig, egy megállást vagy leállítást követően azonban már nem tudott ismét elindulni. A június 30-i üzemzavar idején a beszámolók szerint nagyjából harminc FLIRT vált átmenetileg üzemképtelenné. Vitézy Dávid akkori közlése szerint egyes akkumulátorcelláknál 70 Celsius-fok feletti hőmérsékletet is mértek. A járművek egy része az esti lehűlés után ismét működőképessé vált.

Nem a vonatot hajtó akkumulátorokról van szó

A magyarországi FLIRT-ek hagyományos villamos motorvonatok: menet közben a felsővezetékből kapják a vontatáshoz szükséges energiát. A túlmelegedés tehát nem egy elektromos autókéhoz hasonló, nagy méretű hajtóakkumulátort érintett, és nem is a Stadler újabb, részben akkumulátoros üzemre képes FLIRT Akku típusáról van szó.

A problémás akkumulátorok a vonat úgynevezett kisfeszültségű segédüzemi hálózatát látják el. A korabeli magyar FLIRT-ek műszaki dokumentációja szerint a szerelvény két felében külön 36 voltos táphálózat működik, amelyeket diódák kapcsolnak össze. Az akkumulátorokat a hajtásrendszer átalakítóiba épített töltőegységek töltik.

Ez a 36 voltos rendszer látja el energiával többek között a járművezérlés, az ajtómozgatás, a világítás és számos biztonsági, illetve kapcsolóberendezés egy részét. A felsővezetékben tehát hiába van áram: megfelelő kisfeszültségű ellátás nélkül a vonat vezérlőberendezései nem feltétlenül képesek elindítani a járművet. Az ABB FLIRT-ekhez készített rendszerleírása szintén integrált akkumulátortöltőt és 36 voltos fedélzeti hálózatot említ.

Hol találhatók az akkumulátorok?

A járműkezelési dokumentáció szerint a két szélső, hajtott kocsiban, közvetlenül a vezetőfülke mögött egy-egy oldalsó géptér található. Az egyik géptérben kapott helyet az akkumulátor, annak főkapcsolója, valamint az akkumulátortöltőt is tartalmazó elektronikai berendezés. Az akkumulátorok a jármű külső oldala felől hozzáférhetők.

Az egyes beszerzési szériák műszaki részletei eltérhetnek, hiszen a MÁV 123 FLIRT motorvonata több ütemben, 2006 és 2016 között érkezett. A gépek közül hatvan az első, további hatvanhárom pedig a későbbi beszerzésből származik.

Az oldalsó géptér normál időjárásban megfelelő elhelyezést jelent, szélsőséges hőségben azonban több hőhatás összeadódhat. A külső levegő hőmérséklete meghaladhatja a 40 fokot, a napsugárzás tovább melegítheti a jármű burkolatát, miközben maga az akkumulátor és a töltőelektronika is termel hőt.

Ha a géptérből ez a hő nem tud kellő sebességgel távozni, az akkumulátorcellák hőmérséklete jóval magasabb lehet a környező levegőénél.

Miért melegszik az akkumulátor töltés közben?

Minden akkumulátornak van belső ellenállása, ezért töltés és kisütés közben hő keletkezik. Magas külső hőmérsékleten az akkumulátor már eleve felmelegedett állapotból indul, így ugyanaz a töltőáram magasabb cellahőmérsékletet eredményezhet.

A vasúti akkumulátorok gyártói ezért hőmérséklet-kompenzált töltést írnak elő. Ez azt jelenti, hogy a töltőberendezésnek az akkumulátor hőmérsékletéhez kell igazítania a töltőfeszültséget és szükség esetén a töltőáramot. A gyártói dokumentációk a megfelelő szellőzést és a cellahőmérséklet folyamatos ellenőrzését is alapvető követelményként kezelik.

A MÁV nem közölte, hogy a meghibásodásokban pontosan mekkora szerepet játszott az akkumulátorok állapota, a töltőmodul szabályozása, a géptér szellőzése vagy a közvetlen hőterhelés. Az alkalmazott akkumulátorok jelenlegi gyártmányáról és cellakémiájáról sem tett közzé részletes adatokat.

A leírtak alapján azonban valószínű, hogy nem egyetlen alkatrész hibájáról, hanem a rendkívüli környezeti hőmérséklet, a töltés közben keletkező hő és a géptér korlátozott hőleadásának együttes hatásáról lehet szó.

A töltés letiltása ilyen helyzetben nem a védelem hibája, hanem annak rendeltetésszerű működése. A rendszer így próbálja megakadályozni az akkumulátor károsodását és a további hőmérséklet-emelkedést. A következmény ugyanakkor az, hogy a fedélzeti hálózat egy ideig kizárólag a már eltárolt energiából működik. Ha az akkumulátor feszültsége túlságosan lecsökken, egy későbbi újraindításhoz már nem marad elegendő energia.

A MÁV az elmúlt hetekben a Stadler szakembereivel közösen vizsgálta meg a júniusi üzemzavarokat. Állítólag ellenőrizték az érintett akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészletet alakítottak ki.

A vasúttársaság rendkívüli hőségre vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is bevezetett, amellyel csökkenteni próbálják a járművek terhelését. A műszaki és forgalmi szakemberek kiemelten figyelik a FLIRT-ek állapotát, hogy szükség esetén gyorsabban be tudjanak avatkozni.

Az üzemeltetési intézkedések mérsékelhetik a kockázatot, de önmagukban nem feltétlenül szüntetik meg a probléma műszaki okát. A tartós megoldáshoz azt kell elérni, hogy az akkumulátorok a legmelegebb órákban se jussanak el addig a hőmérsékletig, ahol a töltést már teljesen le kell tiltani.

Tartósan 40 fok felett továbbra is lehetnek problémák

A MÁV szerint tartósan 40 Celsius-fok feletti hőmérséklet esetén egyelőre továbbra sem zárható ki, hogy egyes járművek védelmi rendszere működésbe lépjen. A vasúttársaság műszaki és forgalmi szakemberei ezért készenlétben állnak, hogy meghibásodás esetén másik szerelvény beállításával vagy forgalmi intézkedésekkel biztosítsák a közlekedés folyamatosságát.

A hőségriasztás idején a legforgalmasabb pályaudvarokon ivóvizet osztanak. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális közlekedési információkat, hosszabb útra vigyenek magukkal elegendő folyadékot, és számoljanak azzal, hogy a rendkívüli időjárás késéseket vagy járműcseréket okozhat.