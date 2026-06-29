A vasúti közlekedés rendben is zajlik, ami nem rossz a jelenlegi időjárási körülmények között. Nyilván vannak késések, amit a vasúttársaságok próbálnak a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni, de országszerte a pályahálózaton számos helyen a hőség miatt sebességkorlátozásokat rendeltek el, úgy a MÁV pályaműködtető, mint a GYSEV – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.

“Ez ilyenkor teljesen természetes, amikor a sínek hőmérséklete 50 fok fölé emelkedik, akkor óvatossági sebességkorlátozásokat rendelnek el, és 120 km/óra helyett 100-zal, 80 helyett 60-nal lehet különböző pályákon közlekedni”

Két szempontból vannak még problémáik a közlés szerint.

Az egyik, hogy nagyon sok járműben a klímák nem bírják ezt az időjárást. A 40-50 éves intercity kocsikban rég le kellet volna cserélni a klímát.

A vasúttársaságok ilyenkor próbálnak beavatkozni, kisorolni a nem működő klímás kocsikat, megpróbálni az utasokat átterelni, hogyha van kapacitás klímás kocsiba, akár első osztályra is másodosztályról, de nyilván nem mindig sikerül. A miniszter kitért arra, hogy a legmodernebb szerelvények sem mindig bírják ezt az időjárást.