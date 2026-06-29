A szinte egész Európát sújtó hőség nemcsak az embereket, állatokat, járműveket, az abroncsokat és a klímaberendezéseket teszi próbára, hanem az utakat is. Németországban és Ausztriában az elmúlt napokban több autópályán is olyan “hőkár” keletkezett, amely miatt sávokat vagy teljes szakaszokat kellett lezárni. Ilyenkor az útburkolat a hő hatására kitágul, felfelé púposodik, majd teljesen fel is törhet.

A német autópálya-kezelő, a Die Autobahn GmbH des Bundes külön összefoglalót is kiadott a hőség okozta úthibákról. A szervezet szerint az ilyen károk főként régebbi, erősen igénybe vett burkolatokon fordulnak elő. A betonút melegben tágul, de az aszfaltnál kevésbé rugalmas, ezért ha nincs helye hosszanti irányban mozogni, a feszültség felfelé törheti meg a pályát.

Az egyik legsúlyosabb eset az A2-es autópályán történt, Burg-Ost és Burg-Zentrum között, Hannover irányában. Az Autobahn GmbH közlése szerint június 25-én kora reggel jelentkeztek hőkárok a pályán: a teherforgalmi sáv és a leállósáv is sérült, ráadásul az első és a második előzősávon is károsodást találtak. Biztonsági okból a teljes érintett szakaszt lezárták, a sérült betonburkolatot pedig ki kellett bontani, majd aszfalttal pótolni. A forgalmat nagy kerülővel, az A10-es és az A9-es felé terelték.

Szintén az A2-esen, de Berlin irányában, Ziesar és Wollin között is teljes útzárra volt szükség. Itt június 25-én este keletkeztek károsodás, és az összes forgalmi sáv érintett volt. A kezelő a rendőrséggel és más hatóságokkal egyeztetve zárta le a szakaszt, majd itt is a sérült betonrész eltávolítását és aszfalttal való javítását készítették elő. A forgalmat Ziesarnál terelték le, Wollinnál engedték vissza az autópályára, de a kezelő a térség nagyobb kerülését javasolta az A14-es és az A9-es használatával.

Így tört fel a német A2-es a hőségtől:

5 fotó

Ausztriában a Salzburg környéki A1-es Westautobahnon történt hasonló eset. Az ORF Salzburg információi szerint a Salzburg-Nord és a Söllheim pihenőhely között, a betonburkolat csütörtök reggel tört fel. A jobb sávot lezárták, torlódások alakultak ki, a sérült részt kimarták és újratöltötték.

A jelenség azért különösen veszélyes, mert a sérült útfelület váratlanul jelenik meg az autósok előtt. Egy kisebb felpúposodás is úgy viselkedhet, mint egy rámpa vagy bukkanó, nagy tempónál pedig komoly futómű-, abroncs- vagy karosszériasérülést okozhat. Motorosok számára még nagyobb a kockázat, ezért a német autópálya-kezelő több régebbi, veszélyeztetett betonburkolatú szakaszon elővigyázatosságból sebességkorlátozást is bevezetett.

A forróság tehát nemcsak kellemetlen, hanem közlekedésbiztonsági tényező is. A hőségben nem csak arra kell figyelni, hogy az utastér ne váljon kemencévé, vagy hogy az abroncsok megfelelő állapotban legyenek: extrém melegben maga az útburkolat is okozhat váratlan veszélyt.