Általában nem jelent jót, ha a rendőrség előgurítja a vízágyúit, de ezúttal vitthatlnul jó közcél érdekében vonulnk majd fel a tömegoszlató teherautók.

“Ebben a hőségben mi is beszálltunk a hűsítésbe; a jelenlévők láthatóan nagy örömére. Holnap 14 és 17 óra között újra találkozhattok kollégáinkkal a Hősök terén” – írja az ORFK Facebook-oldalán, videóval illusztrálva, hogy a kánikulában az arra járók hűsítésére locsolnk majd.

a videó a hirdetés után indul

A rendőrség a 2006-os zavargások óta rossz emlékű, amúgy elavult, még a szocializmus idejéből származó lengyel Hydromil II-esek helyett ma már a 2007-től beszerzett Mercedes-Benz Actros 3341 vízágyúkat használ, szerencsére mostanában csak tűzoltásra, ha úgy adódik, vagy akár olyan kedves gesztusra, mint a mostani.