Vasárnap a nagy hőségben egy szerb furgonos Németországba tartott, amikor az M6-os autópálya Tolna vármegyei szakszán többször is elbóbiskolt. Az egyik autós kérte a rendőrök segítségét, közben utasa videót is készített a hajmeresztő műveletről. A furgonos többször is balesetveszélyes helyzetet teremtett.

a videó a hirdetés után indul

Végül előbb a külső szalagkorlát, majd az autópálya rendőrök állították meg Dunaszentgyörgy térségében, szerencsére senki nem sérült meg a manőverek során. Ez az eset is rávilágít, hogy mennyire fontos a figyelem és az éberség ebben a rekkenő hőségben.

A fentieket kiválóan mutatja be az alábbi, az ORFK-OBB, ráadásul még tanácsokat is ad a rizikók csökkentésére.

Egy brit kutatás szerint a karambolok 20 százalékában, a halálos balesetek 25 százalékában játszik közre a fáradtság. Ugyanakkor arra is rámutattak, hogy több mint hatszor nagyobb eséllyel szenvednek balesetet azok a sofőrök, akik fáradtan ülnek a volán mögé. Összességében a fáradt vezetés hasonlóan veszélyes mint az alkoholos befolyásoltság: csökkenti a koncentrációt, lassítja a reakcióidőt és rontja a döntéshozatalt.

Nem véletlen, hogy 2024 júliusa óta már minden új forgalomba kerülő személyautót és haszonjárművet kötelező „éberségfigyelővel” felszerelni hogy csökkenjenek a pillanatnyi elalvás (vagy telefonnyomkodás) miatt bekövetkező balesetek. Ez a vezetéstámogató rendszer vizuális és hangjelzéssel is figyelmeztet, ha a fáradtság, vagy a figyelmetlenség tipikus tüneteit észleli a sofőrön.

Az úgynevezett “mikroalvások” különösen veszélyesek. Ezek 1–10 másodpercig tartó, akaratlan elalvások, amelyek alatt a vezető gyakorlatilag nem érzékeli az utat. Néhány másodperc is elég ahhoz, hogy az autó több tíz vagy akár száz métert tegyen meg irányítás nélkül. A legnagyobb kockázat éjszaka (különösen hajnali 2–6 óra között), illetve a kora délutáni órákban jelentkezik, amikor a szervezet természetes módon álmosabb.

Az olyan jelek, mint a gyakori ásítás, nehezen nyitva tartható szemek, a sávból való letérés vagy az, hogy a sofőr nem emlékszik az elmúlt néhány kilométerre, mind arra utalnak, hogy azonnal meg kell állni pihenni. A kávé vagy az energiaital csak átmenetileg segíthet. Ha a szervezetnek alvásra van szüksége, azt semmilyen ital nem tudja tartósan helyettesíteni.

A leghatékonyabb megoldás egy biztonságos helyen tartott 15–20 perces pihenő, amelyet töltsünk aktív mozgással vagy ha még megfontoltabbak vagyunk szunyókálással.