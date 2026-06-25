Balesetről érkezett bejelentés az M3-as autópályáról június 18-án, az esti órákban. Egy autós a terelésből tért vissza az eredeti sávjába, illetve csak tért volna, mert nem tudta követni a sávelhúzás ívét, és a beton elválasztóelemre futva oldalára borult, írta Facebook-oldalán a Pest vármegyei rendőrség.

A vezető könnyű sérülésekkel került kórházba.

Az eset pikantériája sajnos nem az, hogy egy átlagos figyelmetlenségről vagy sajnálatos rosszullétről volt szó, hanem egy óriási felelőtlenségről, sofőr ugyanis annyira ittas volt, hogy gyakorlatilag beszélni is alig tudott, emelte ki a PVMRFK. Meggondolatlan magatartásával nemcsak a saját, hanem más közlekedők életét is veszélybe sodorta.Vele szemben ittas járművezetés miatt büntetőeljárás indult. Emellett a közúti baleset gondatlan okozása miatt is felelnie kell.