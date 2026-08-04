Ha a legnagyobb használati értékű és legracionálisabb használt autót keressük, akkor elég mondjuk az LPG-s FIAT Doblo, a dízel Ford Galaxy, egy szívó benzines Renault Scénic és Suzuki SX4 S-Cross vagy épp a Toyota Prius+ közül választani. De némelyik autó mintha a szívünkbe volna bedrótozva, már a tudat is öröm, hogy bármikor beleülhetünk. A CarNet összeállításában mára ritkává és különlegessé vált használt autók szerepelnek.

Alfa Spider – Édes élet minden nap

Itália szépségeit, örömeit, vonzerejét autóba önteni semmilyen négykerekű nem képes úgy, mint az Alfa Romeo Spider. Toszkána és az Amalfi-part, Róma és a Comói-tó varázsa sugárzik a nyitható vászontetős Alfákból, amelyek rajongott youngtimerré értek.

28 fotó

Több mint negyedszázadon át volt gyártásban a „Diploma előtt” című filmklasszikusból ismert Duetto. A hátsókerék-hajtású Alfa Romeo Spider 1,6 és 2,0 liter közötti motorokkal készült abban a korszakban, amikor a FIAT 124 Spider, az MGB, a Pininfarina Spidereuropa vagy a Triumph TR6 és a TR7.

Röviden: Alfa Romeo Spider Korszak: 1966-1993 (105/115); 1994-2005 (916)

Modellfrissítés: 1969 (új far), 1983; 1998

Irányárak: kb. 6,5-20 millió Ft (klasszikus Spider); kb. 1,7-4,7 millió Ft (916)

Alternatíva: Audi TT Roadster, BMW Z3 és Z4, FIAT 124 Spider, Mazda MX-5

Klasszikus, 105 vagy 115 kódjelű Alfa Romeo Spidert cikkünk megjelenésekor kerekítve 6 és 20 millió Ft közötti árakon kínálnak eladásra tulajdonosaik, de nem kell ilyen nagy invesztícióban gondolkodni, az alsó ársávban is vannak OT-rendszámos autók. A vászontetős roadstereket többnyire a kétliteres, 115-128 lóerő közötti motorok egyike hajtja.

Lényegesen több van a fejlesztési kódjeléről 916-osként ismert Spiderből, amelyet az Alfa Romeo 1994-ben mutatott be. A karakteres ék alakjáról emlékezetes autó a FIAT Tipo padlólemezére épül, de az Alfa saját fejlesztésű, független hátsó futóművét kapta, amivel csodás az útfekvése.

Nagyrészt a 150 vagy 155 lóerős 2.0 TS benzinessel keresnek új gazdát használtan az Alfa Spiderek. A dupla vezérműtengelyes, lelkesítő hangú motor nem lemondás a kétüléses autóban, ereje és hangulata is szerethető. A négyhengeres motorok közül az is a szívócső-befecskendezéses 2,0 Twin Spark mellett szól, hogy jobbak vele a szerviztapasztalatok, mint a közvetlen befecskendezéses 2.0 JTS-sel.

Nemes és magas ázsiójú motorok a hathengeres benzinesek. A Giuseppe Busso motorkonstruktőrről Busso V6-ként ismert motorok hangja vérforraló, karakterük imádni való. Papíron a 220 lóerős 3,0 V6 erősebb a 2,0 V6 Turbónál, de a 2000 köbcenti feletti motorokat erősen megadóztató olasz belpiachoz tervezett turbómotor is szenzációs V6.

Bár a gyári rozsdavédelem a kor autóipari gyakorlatához képest alaposnak mondható, a korrózió megtámadhatja a mára 18-29 éves autókat. A gyári fényezésű 916-os Spidereken lakkhibákra számíthatunk, a fedőlakk megadhatja magát az évtizedek alatt az UV-sugárzásnak. Mivel 25 év körüli autókról van szó, mindegyik motornál figyelmet igényel az olajfogyasztás, legalább a tankolások után ellenőrizni kell az olajszintet.

Ford Mustang – Legenda hatmilliótól

Valamire nagyon ráérzett a Ford 1964-ben, az első Mustang bemutatásakor, és bár az utódok néha botlottak, de a sportkupé és a kabrió egyértelműen legendává vált, megtörhetetlen kultusszal és rajongóbázissal.

Eredetileg az volt a cél, hogy a II. világháború vége utáni eufóriában született és prosperitásban cseperedő amerikai fiataloknak legyen egy sportos autója, négy üléssel, kupéként vagy vászontetővel, de a Chevrolet Corvette-nél és a Ford Thunderbirdnél alacsonyabb áron. A név eredetét a P51-es Mustang vadászbombázóban sejthetjük, de az asszociációs lánc a Mustangot a repülőgép helyett a vadlovakhoz és a szabadsághoz köti, amire a lovas embléma is rájátszik.

Alapelem volt az európai sportautókat követő hosszú motorházfedél és a rövid far. Joe Oros, a Ford román gyökerű formatervezési igazgatója egy a nőknek tetsző, de a férfiakban is vágyat keltő autót kért a dizájncsapattól. Mindössze 18 hónapja volt a mérnököknek a formaterv véglegesítése után kerékre állítani a Mustangot, ami a ma szokásos időnek is csak a fele. Emiatt az autó sok alkatrészt örökölt kész típusokból, főleg a korabeli Falconból. Az azonos alkatrészek olcsóbbá is tették az autót. Az Egyesült Államokban hathavi tanári fizetésből kijött a hathengeres alapverzió, de a Mustang nimbuszát a kezdettől fogva elérhető V8-as motorok teremtették meg.

Röviden: Ford Mustang Mk5 Korszak: 1966-tól; V. generációs: 2004-2014

Modellfrissítés: 2009, 2012

Irányárak: kb. 6,5-16 millió Ft (V. gen.)

Alternatíva: BMW 6-os sorozat (E63-E64), Jaguar XK, Mercedes CLK (A/C209)

Hat hengernél alább az ötödik generáció sem adta, amely a 2004-es modellévtől visszatért a nagy elődök formatervéhez, és főleg az 1967-es Mustang Fastback vonalvezetéséből merített. Műszaki alapja a retrós formájú Ford Thunderbird, a Jaguar S-Type és a Lincoln LS padlólemeze lett, tehát maradt a hátsókerék-hajtás, merev hátsó híddal kombinálva, amin csak a 2014-ben bevezetett utódnál változtatott a Ford.

Felszabadított kipufogóval a 213 lóerős, 4009 köbcentis V6 hangja is pezsdítő lehet, de az igazi mégiscsak a nyolchengeresek egyike, amelyek persze jóval drágábbak használtan. A 4,6 literes V8-as szívómotor hengerenként háromszelepes, 311 vagy 330 lóerős. Utóda 2011-től ötezres és 417-450 lóerő közötti. A sebességváltó többnyire az ötgangos automatika, ritkábban az ötfokozatú kézi. Csak hatfokozatú manuális váltót kaphatott a mechanikus feltöltős, 5,4 literes Shelby GT500. A kompresszoros csúcsmodell évjárattól függően 507-660 lóerős.

Érdemes a 2009 tavaszi modellfrissítés utáni autókat keresni, mert az utastéri minőségérzet javult a facelifttel. 2010-ben a hengerenként kétszelepes hathengerest leváltotta a sokkal modernebb 3,7 literes, 24 szelepes, változó szelepvezérlésű V6 309 lóerővel.

Kizárólag az Egyesült Államokból szürkeimportban, Nyugat-Európába vagy rögtön Magyarországra behozott autók közül választhatunk. Csak a hatodik generáció volt elérhető a Ford-márkakereskedésekből. Meg kell bizonyosodni róla, hogy az autó fényszórói, biztonsági övei és a műszaki vizsgán releváns más elemei megfelelnek-e az európai szabványnak, hogy ne legyen probléma az autó kétévenkénti vizsgáztatásával.

Peugeot 406 Coupé – Szépségdíjas kupé, még olcsón

Most lehet az a beszállási pont a Peugeot 406 Coupé történelmében, amit nem volna bölcs dolog elmulasztani. Sosem volt egy tömegméretekben gyártott autó, amely minden sarkon fellelhető lenne, mára végképp nincs belőle sok, viszont még egymillió forint alatt is elérhető a gracilis kétajtós.

Formáját a Pininfarina mestereinek köszönhetjük. A Ferrarikat is tervező dizájnstúdióval sok évtizeden át dolgozott együtt a Peugeot, és az autó gyártását is az olasz partner végezte Torino közelében. A kecses vonalvezetésű kupé hosszúsága 4615 milliméter, 1780 mm a szélessége és 1352 mm a magassága. Bár a 2700 milliméteres tengelytáv igen tágas középkategóriás autók jellemzője, hátul igazán gyermekeknek kényelmes a térkínálat, de a két hátsó ülés azért nem csak dísz.

Röviden: Peugeot 406 Coupé Korszak: 1997-2004

Modellfrissítés: 1999, 2003

Irányárak: 700 ezer-2,5 millió Ft

Alternatíva: Honda Prelude, Mercedes CLK, Toyota Celica

1999-ben a módosításokkal számos részletében fejlődött az autó, de 2003-ban volt a mélyrehatóbb modellfrissítés. Nehéz úgy hozzányúlni egy szoborszerűen szép autóhoz, hogy ne veszítsen vonzerejéből, a Peugeot-nak mégis sikerült még attraktívabbá tenni a középkategóriás kupét a gyártás befejezése előtti évben. Pengébb lett az első fényszóró, módosult a sárvédő, eltérő a hűtőrács alsó levegőbelépője. Belül a műszerfal jobb minőségérzetet teremtett a több krómfényes dísszel.

Ízlés dolga, kinek melyik verzió tetszik jobban, ahogy a motorok között sem megbízhatósági kérdések vagy élettartambeli kétségek alapján kell dönteni. A kiforrott négyhengeres benzinesek közül a leggyakoribb az 1999-ig gyártott 135 lóerős XU10J4R, amelyet a szintén kétliteres, de 137 lóerős EW10J4 váltott 1999-től.

Vonzó motor a 2002-ben bevezetett 2,2 literes 158 lóerővel, valamint a vegyes forgalomban átlagosan csupán 10-10,5 litert fogyasztó V6, amelyből 194 és 207 lóerős van. A teljesítményugrás a Porsche-féle továbbfejlesztés eredménye. 2001-től volt elérhető a hosszú élettartamú és takarékos 2,2 HDi dízel 133-136 lóerővel, ami hosszabb utazásokhoz ideális motor.

Használtan elektronikai gondokra és lakkhibás, lehámló fényezésre érdemes számítani, de a 406 Coupé nem produkál olyan hibákat, amik más használt autókkal ne fordulhatnának elő gyártásuk után 19-26 évvel.

Húsz évvel ezelőtt a 158 lóerős benzines alapára 7 900 000 Ft volt, a JBL-hifivel ellátott dízel kupé 8 900 000 forintról indult. A 207 lóerős V6 manuális sebességváltóval 9 600 000 forintért volt fent az árlistán 2003-ban. Ezekhez az összegekhez és az autó exkluzivitásához képest a ma részben egymillió Ft alatti, zömmel 1,5-2,5 millió forintos irányárakkal itt lehet az idő egy álom megvalósítására a használt 406 kupéval.

Renault 5 – Derű és mosoly minden nap

1961-től a Renault 4 világsiker volt, de a gyártó nekilátott egy modernebb és kényelmesebb kisautó fejlesztésének. Tervezésekor a hippimozgalom, a szexuális forradalom és az 1968-as diáklázadások jelezték az erős társadalmi változásokat. Franciaországban ekkor jelentek meg új fogyasztóként a dolgozó, részben egyedülálló nők, és a városok peremén szaporodni kezdtek a bevásárlóközpontok. Az R5 csomagtere azért ekkora, hogy elnyelhesse egy bevásárlókocsi teljes tartalmát.

Vidám színekben, 34 és 160 lóerő közötti benzines motorokkal készült az első generáció. A korróziógátlás silánysága miatt a legyártott 5,5 millió első generációs R5-ből nagyon kevés élte meg a békés oldtimerkort. Ezek ma már hobbiautók és gyűjtői darabok, adekvát árakkal.

Röviden: Renault 5 és R5 Supercinq Korszak: 1972-1985; 1984-1996

Irányárak: kb. 500 ezer-6 millió Ft (kivéve sportmodellek)

Alternatíva: Ford Ka, Peugeot 205, Renault Twingo

1985-ben mutatta be a gyár a Renault 5 második generációját. Formaterve a nagy Marcello Gandini munkája, aki egyben a Lamborghini Miura és a Countach, illetve a Lancia Stratos és az első BMW 5-ös dizájnere. A hazájában szuper ötös, eredetiben Supercinq néven ismert, de a gyár által továbbra is Renault 5-nek hívott autó zsánere nem változott, csak kívül-belül nagyobb lett.

Pályafutása során a Renault 5 időtlen és osztályok nélküli autóvá vált a kínálat szélesítésével. Volt belőle olcsó minimálautó 45 lóerővel és turbós sportváltozat 120 lóerővel, spártaian felszerelt alapverzió és luxuskivitelű, bőrüléses Baccara. Újdonság volt a dízelmotor, az 1,6 literes szívódízel 54 lóerős.

Bár összesen mintegy 3,5 millió készült a Clio bemutatása után még hat évig gyártott R5-ből, és itthon is sok futott belőle, ma egy kezünkön meg tudnánk számolni, hány R5-öst hirdet tulajdonosa a cikk írásakor. Mindkettő Supercinq, mindkettő ötajtós, és a Supercinq-ek jellemzően félmillió forint körüli vagy afeletti áron jelennek meg. Korai R5-ök nemigen bukkannak fel a hirdetésekben, ha igen, akkor többmilliós áron, a sportmodellek közül a középmotoros, hátsókerék-hajtású R5 Turbók ára gyűjtői állapotban 50-100 millió forint közötti lehet. A lényeg a karosszéria állapota, a benzines motorokkal a felső holtponti jeladó cseréje után kevés baj lehet.

Toyota MR-2 – A kisember Ferrarija

Aki a sportautó-építés csúcsára vágyik és középmotoros autót szeretne, annak keservesen a zsebébe kell nyúlnia, minimum a Porsche Boxster árát és fenntartási költségét vállalva. Van azonban egy kiút, a Toyota MR-2. A hamisítatlan élményautónak tekinthető modell három nemzedéket ért meg 1984 és 2007 között, közülük az utolsó generációt érdemes becélozni, mert alapos a korrózióvédelme, és a többi eleve szinte beszerezhetetlen.

Elsődleges volt a sportautó konstrukciójában a súlycsökkentés, így az 1000 kg körüli roadsterhez tökéletesen elég a 140 lóerő az 1,8 literes szívómotorból. A 7,9 másodperces 100-ra gyorsulás jó eredmény. A sebességváltó érzésre épp olyan fantasztikus, mint az etalonnak tekinthető Mazda MX-5-ben. Ám egy MR2 egészen más kaliber sportautóként, mint az MX-5, sokkal pengébb, sokkal komolyabb autó a magas embereknek is jó üléshelyzetével, potensebb motorjával. A középmotoros konstrukcióból fakadó súlyeloszlásával és vezethetőségével is előnyben van, viszont érzékenyebb is a vezető hibázására, nagyobb tisztelettel és óvatosabban kell a határaihoz közelíteni, mint a vezetésről szintén nagyon sok mindent megtanító MX-5-höz.

Röviden: Toyota MR2, 3. generáció Korszak: 1999-2007

Modellfrissítés: 2003

Irányárak: 2,9-4,5 millió Ft

Alternatíva: BMW Z3 és Z4, Honda S2000, Mazda MX-5

Olyannyira Toyota az MR2, hogy technikája nem rejt buktatókat, nem hordoz kétségbeejtő költségcsapdákat. A súlyos olajfogyasztás főleg a 2003-as modellfrissítés előtti autóknál jelentkezett, ezért az olajevésre figyelni kell a nívó ellenőrzésével. Megoldásként a gyártó visszahívást rendelt el, a pluszlyukakkal és hornyokkal módosított dugattyú beépítésével a négyhengeresek kigyógyultak az olajfalásból, de 20 év körüli sportautóknál figyelni kell az olajigényre a módosított motorú autókban is.

Máskülönben a láncos vezérlésű szívómotor éves vagy 10-12 ezer kilométerenkénti olajcserével megbízható és tartós benzines. Ha hibalámpát gyújt a motorellenőrzés, sokszor csak a lambda-szonda a ludas, de oxigénszenzorból a szokásos kettő helyett itt három van.

Némi értéknövekedésen már túl van a típus, de a korábban 1-2 milliós árak még nem szaladtak az égig. Most jellemzően 2,9-4,5 millió forint közötti ársávban kínálják a használt harmadik generációs MR2-es Toyotákat, extraként a kemény tető körülbelül félmillió forintot ér. Csak az automatizált kézi váltós verziókat érdemes elkerülni, mert élvezeti értékük sokkal gyengébb a manuális modellekénél, és a robotizált sebességváltó itt is tartogat kockázatokat. Sajnos az egyszerre kézi váltós, légkondis és balkormányos autók ritkák a piacon, de az MR2 megéri a türelmes keresgélést.

A Vezess korábbi cikkét is érdemes elolvasnod: