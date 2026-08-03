A hazai villamosenergia-rendszert érintő rendkívüli energiahelyzetre reagálva az EV.analytica átmeneti intézkedést vezet be az EV.app alkalmazásban. 2026. augusztus 3-tól az alkalmazásban 17:00 és 22:00 között indított töltések egységesen 420 Ft/kWh energiadíjon érhetők el. Az intézkedés visszavonásig marad érvényben.

Az elmúlt napok rendkívüli időjárási és energiaellátási helyzete miatt a hazai villamosenergia-rendszer kiemelt terhelés alatt áll. A Duna alacsony vízállása miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, miközben a tartós hőhullám jelentősen növeli az ország villamosenergia-igényét.

A hatóságok arra kérték a lakosságot és a nagy energiafogyasztókat, hogy a kritikus, 17:00 és 22:00 közötti időszakban lehetőség szerint mérsékeljék vagy halasszák későbbre áramfelhasználásukat.

Az EV.analytica azt írta, hogy a 17:00 és 22:00 között indított, emelt díjú töltésekből származó többletbevételt az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére ajánlja fel.