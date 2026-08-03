Augusztus 3-án elindult a megújult Bubi Budapesten. Az éles indulást követően a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) folyamatosan növeli a kerékpárok számát, a kezdeti időszak után összesen 3300 (ebből 2500 klasszikus és 800 elektromos rásegítésű) járművet biztosít, a kapacitás pedig a későbbiekben a tervek szerint tovább nő majd.

2027-re várhatóan 5000 új kerékpár lesz elérhető bővített területen, sűrűbb eléréssel, sokkal több felvételi ponton. A szolgáltatás ugyanakkor ennél is nagyobb léptékben bővíthető: a BKK célja, hogy rendelkezésre álló forrás esetén a rendszer akár 8000 kerékpárral működjön a jövőben, még szélesebb területi lefedettséget és jobb hozzáférést biztosítva a budapestiek számára. Itt írtunk részletesen az új Bubiról, amellyel egyébként nem titkoltan a nőket célozták meg.

A mostani megújulás fordulatot hoz a Bubi használatában: a kerékpárok egy része elektromos rásegítésű, amelynek köszönhetően a rendszer még szélesebb felhasználói kört tud kiszolgálni, hosszabb utakon és élénkebb domborzati viszonyok között is vonzóvá teszi a kerékpározást.

Az elmúlt hetekben zajlott próbaüzem alatt közel kilncezer felhasználó tesztelte a rendszert. A BKK folyamatosan gyűjtötte a visszajelzéseket, a rendszer finomhangolásában nagy szerepe volt a tesztelőknek. Az új közbringarendszert az Európa számos más városában is szolgáltató Inurba Mobility üzemelteti. A közbeszerzésen elnyert megbízás ötéves időszakra szól, amely további másfél évvel hosszabbítható meg.

Augusztus 3-tól az új Mol Bubi applikáció letöltése után bárki használhatja a közbringarendszert percalapon, vagy a kedvező áron elérhető havi, illetve éves bérlettel. Emellett a BudapestGO-ban bérlettel rendelkezők számára a klasszikus kerékpárok kedvezményes áron érhetők el. Az éves bérletet vásárlók közül az első száz felhasználó egyedi Bubi pulóvert kap ajándékba.