A 30 éves vancouveri sofőrt 172 km/órával mérték be egy 110 km/órás szakaszon, több mint 300 kilométerre attól a kereskedéstől, ahonnan az autót elhozta. A rendőrök szerint a férfi barátnőjével indult egy napos próbaútra Vancouverből Kelowna felé.

A sofőr tehát 62 km/órával lépte túl a korlátozást. British Columbiában már a megengedett sebességnél több mint 40 km/órával gyorsabb haladás kirívó gyorshajtásnak számít. Hatvan kilométer/óra feletti túllépésnél a helyszíni bírság 483 kanadai dollár (kb 110 ezer forint).

A rendőrök azonban nem érték be a csekk kitöltésével. Az autót trélerre tették, és hét napra lefoglalták. Első ilyen szabálysértésnél automatikusan egy hét az elkobzás időtartama, a második alkalommal már 30, további visszaesésnél pedig 60 napig maradhat a telepen a jármű.

Kellemetlen részlet, hogy a vontatás költsége a sofőrt, a tárolásé viszont az autó bejegyzett tulajdonosát terheli. Ebben az esetben tehát a kereskedés is kapott némi emléket a próbakört követően.

Több mint félmillió forint lehet a végeű

A rendőrség számításai szerint a bírság, a szállítás, a tárolás és a legalább három éven át fizetendő, magas kockázatú vezetői pótdíj együtt megközelítheti a 2500 kanadai dollárt. Ez hozzávetőleg 562 ezer forintnak felel meg.

British Columbiában ugyanis a komolyabb közlekedési szabálysértések után nemcsak egyszeri bírságot szabhatnak ki. A biztosítási rendszer a következő években külön kockázati díjat is felszámíthat.

Arról nincs információ, hogy a sofőr a történtek után megvásárolta-e a Toyotát. A rendőrség külön megjegyezte, hogy ezt nem sikerült kideríteniük.