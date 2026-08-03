Augusztus elsején hatályba lépett az új budapesti taxirendelet, augusztus 3-tól pedig a Liszt Ferenc Repülőtér is új szabályokat vezetett be. A nagy vitákat kiváltott intézkedés lényege, hogy ettől a naptól (a napi második behajtástól) a taxisoknak is 800 forintos áthajtási díjat kell fizetniük öt percen belüli távozás esetén.
A repülőtér álláspontja szerint augusztus 3-án csak annyi történt, hogy a taxisokra is kiterjesztették a többi közlekedőre már jó ideje érvényes rendszert. A reptéri parkolás nagy buktatója ugyanakkor az ötperces időlimit: a napi első behajtás is csak akkor ingyenes, ha az autós öt percen belül elhagyja a parkolót, a napi másodiktól pedig szintén csak öt percen belüli távozással lehet 800 forintból megúszni az áthajtást.
Amennyiben valaki kicsúszik az öt percből, jobb esetben 4400 (5-30 perc), rosszabb esetben 6600 forintot (30 perc után) kell fizetnie. Nagyobb forgalom esetén olykor még a taxisok nélkül is nehéz volt beférni az öt percbe, ez mostantól még problémásabb lehet. Egyelőre nem világos, hogy pontosan milyen okokból történt, az új rendszer mindenesetre nagy káosszal kezdődött hétfő hajnalban, óriási sor torlódott fel az indulási oldal kijárati sorompója előtt.
Úgy tűnik, hétfő délre sem javult a helyzet
Egy kommentelő dél körül ezt írta a Redditen. „Az előbb hoztak ki a 2B Terminálra. Hívott tesóm, hogy óriási dudálás meg dugó volt a sorompó előtt, aztán 10 perc várakozás után felnyitották, és kiengedtek mindenkit fizetés nélkül.”
Egy taxis Redditen közzétett posztja szerint a hosszú sorban állás miatt több embernek is már 6600 forintjába került volna, hogy elhagyhassa a parkolót. Akkora volt a felháborodás, hogy a beszámoló szerint a repülőtér végül megnyitotta a sorompókat.
Budapest Airport: korábban is előfordult már a sorompók megnyitása
A Budapest Airporttól megkérdeztük, hogy mi történt augusztus 3-án, hogyan értékelik az új rendszer első pár órájának tapasztalait, illetve arra is kíváncsiak lettünk volna, hogy nem tervezik-e az időlimit ötperces hosszának felülvizsgálatát. Erre a kérdésünkre nem érkezett válasz. A repülőtér szerint az egységesített fizetési rendszer bevezetése csak minimálisan erősítette fel a korábban is rendszeresen tapasztalható torlódásokat. A cég válaszát idézzük.
„A repülőtér közúti előterén a nyári csúcsidőszakban, különösen hajnalban, valamint délelőtt 10-11 óra között, továbbá hétvégén is gyakoriak a torlódások, amit az egységesített fizetési rendszer hétfői bevezetése átmenetileg és minimálisan felerősített. Ezeknek fő oka, hogy a fizetőautomatáknál történő fizetés lassítja a kihajtási folyamatot.
A Budapest Airport munkatársai folyamatosan figyelemmel követik a forgalom alakulását, és szükség esetén segítik annak gördülékeny áramlását. Minden esetben, amikor a repülőtér-üzemeltető torlódást tapasztal a közúti előtéren, a sorompók ideiglenes felnyitásával segíti a forgalom újbóli gördülékenységét. Ez korábban is rendszeresen előfordult a csúcsidőszakokban tapasztalható forgalomnövekedés esetén. A mai napon, amennyiben a sofőrnek bizonyíthatóan a torlódás következtében keletkezett plusz költsége, és azt a helyszínen jelezte, a Budapest Airport a kihajtási összeget visszaállította a 800 forintos alapdíjra (vagy 24 órán belüli első kihajtás esetén az összeget elengedte).
A délelőtti csúcsot követően a repülőtér közúti forgalma a nyári időszakban megszokottnak megfelelő, nem tapasztalható torlódás vagy fennakadás. Ingyenes behajtásra a repülőtéri parkolókba napi egyszer továbbra is van lehetőség, 5 perc időtartamra. Ez nem parkolónként, hanem az összes repülőtéri parkolóra vonatkozóan értendő, az engedéllyel rendelkező járművek számára fenntartott terület kivételével. A repülőtér-üzemeltető július végén a taxitársaságok képviselőivel is egyeztetett, amelynek során rugalmas megoldásokat ajánlott fel a szolgáltatóknak. A jövőben a Budapest Airport nyitott arra, hogy a releváns tapasztalatok összegyűjtése után folytassa a párbeszédet a taxitársaságok képviselőivel az új rendszer finomhangolása érdekében.”