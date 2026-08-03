Augusztus elsején hatályba lépett az új budapesti taxirendelet, augusztus 3-tól pedig a Liszt Ferenc Repülőtér is új szabályokat vezetett be. A nagy vitákat kiváltott intézkedés lényege, hogy ettől a naptól (a napi második behajtástól) a taxisoknak is 800 forintos áthajtási díjat kell fizetniük öt percen belüli távozás esetén.

A repülőtér álláspontja szerint augusztus 3-án csak annyi történt, hogy a taxisokra is kiterjesztették a többi közlekedőre már jó ideje érvényes rendszert. A reptéri parkolás nagy buktatója ugyanakkor az ötperces időlimit: a napi első behajtás is csak akkor ingyenes, ha az autós öt percen belül elhagyja a parkolót, a napi másodiktól pedig szintén csak öt percen belüli távozással lehet 800 forintból megúszni az áthajtást.

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Amennyiben valaki kicsúszik az öt percből, jobb esetben 4400 (5-30 perc), rosszabb esetben 6600 forintot (30 perc után) kell fizetnie. Nagyobb forgalom esetén olykor még a taxisok nélkül is nehéz volt beférni az öt percbe, ez mostantól még problémásabb lehet. Egyelőre nem világos, hogy pontosan milyen okokból történt, az új rendszer mindenesetre nagy káosszal kezdődött hétfő hajnalban, óriási sor torlódott fel az indulási oldal kijárati sorompója előtt.

Úgy tűnik, hétfő délre sem javult a helyzet Egy kommentelő dél körül ezt írta a Redditen. „Az előbb hoztak ki a 2B Terminálra. Hívott tesóm, hogy óriási dudálás meg dugó volt a sorompó előtt, aztán 10 perc várakozás után felnyitották, és kiengedtek mindenkit fizetés nélkül.”

Egy taxis Redditen közzétett posztja szerint a hosszú sorban állás miatt több embernek is már 6600 forintjába került volna, hogy elhagyhassa a parkolót. Akkora volt a felháborodás, hogy a beszámoló szerint a repülőtér végül megnyitotta a sorompókat.