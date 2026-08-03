Az elmúlt évtizedben egyre inkább eluralták az autók belterét a kijelzők, az érintőképernyők, főleg a prémiummodellekben, de már az alsóbb kategóriákban is szinte minden digitális, LED kijelzőkön jelenik meg, gyakran a legegyszerűbb, a hétköznapi gyakorlatban fizikai gombokkal, tekerentyűkkel sokkal gyorsabban, praktikusabban kezelhető funkciók is különböző menük mélyére kerültek.

Ez egyrészt kényelmi kérdés, másrészt viszont már biztonsági rizikó is, hiszen minél több időt tölt a vezető a kijelző figyelésével, nyomkodásával ahelyett, hogy odapillantás nélkül, izommemóriából nyomná meg az adott kapcsolót, fordítana a tekerőn, annál több idei nem az úton van a tekintete. (Igaz, vannak épp ennek ellentmondó kutatási eredmények is.)

A képernyők burjánzásának egyik – de messze nem egyedüli – éllovasa a Mercedes-Benz, náluk sok modellnél évek óta az eslő sor teljes szélességében terpeszkednek az egyszerre több dolgot is megjeleníteni képes, csak ilyen vagy olyan szögből – a vezető vagy az anyósülésben helyet foglaló utas – látható kijelzők.

Nos, nemrégiben a cégvezérnél, Ola Källeniusnál is leesett a tantusz azt illetően, hogy a korszerűség nem jelent egyet a jól bevált gombok teljes kiirtásával.

„Néha egy kicsit túlzásba lehet esni, a technológiát öncélúan, önmagáért alkalmazzuk, miközben megfeledkezünk a felhasználóról, a fogyasztóról” – mondta az Autocarnak, megerősítve a már bevezetett trendet, miszerint legalább a kormányokra újra taktilis gombokat helyeznek, de jelezve, hogy ez nem jelenti a képernyők visszaszorulását.

„Nem tudom, hogy elértük-e már a csúcsot a kijelzőket illetően, de az biztos, hogy gombokból túl kevésig jutottunk” – folytatta.

A közelmúltban egyébként a nagy, érintős kijelzők széles körű elterjedésének egyik fő felelőse, már-már atyja, a 2007-ben megjelent első iPhone dizájnere, a legutóbb a Ferrari igen megosztó első teljesen villamos modelljén, a Lucén dolgozó Jony Ive is hasonlóan nyilatkozott, sőt, a villany-Ferrariban – az autó alapvető jellegével szembemenve – nem egy helyen hagyományos műszerekhez tért vissza.