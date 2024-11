Bár az érintőképernyők továbbra is uralják az autók belső tereit, észlelhetően visszatérnek a fizikai gombok. Sok gyártó túl radikális irányvonalat vett ezen a téren, de szerencsére az autósok torkán nem lehet mindent lenyomni. Sokan visszakövetelik a jó öreg kezelőfelületeket, kapcsolókat, és a tudomány is őket igazolja. A szakértők szerint aa praktikum és a biztonság a legegyszerűbb megoldásokat követeli meg.

Rachel Plotnick, az Indiana University Bloomington docense, és egyfajta „gombguru,” évek óta tanulmányozza ezt a jelenséget. 2018-ban megjelent Power Button: A History of Pleasure, Panic, and the Politics of Pushing című könyvében Plotnick a gombok pszichológiáját és kulturális történetét vizsgálta, valamint tartós szerepüket a technológiában. Ma már vállalatoknak segít az interfészeik fejlesztésében, egyensúlyt teremtve a digitális és kézzel kapcsolható elemek között.

A Spectrum magazin interjút készített Plotnickkal, amelyben a gombok visszatérésének jelenségét vitatták meg, a szakértő így foglalta össze gondolatait a témáról:

„Talán a képernyőfáradtság az egyik ok. Egész napokat töltünk ezekkel az eszközökkel, görgetünk vagy folyamatosan váltogatunk oldalak és videók között, és ez valahol fárasztó. A gombok lehetőséget adhatnak arra, hogy bizonyos mértékig kiszakadjunk ebből a mindennapokban: a képernyő nem mindig a legjobb módja a dolgok irányításának.”

Plotnick kiemeli, hogy az érintőképernyők bizonyos helyzetekben, például vezetés közben, veszélyesek lehetnek, mivel vizuális figyelmet igényelnek – amire a sofőröknek nincs lehetőségük. Ezzel szemben a fizikai vezérlők egyszerűbbé teszik a választási lehetőségeket, és intuitív működést tesznek lehetővé anélkül, hogy elvonnák a figyelmet az útról.

Az olyan alapvető funkciókhoz, mint a klímaberendezés vagy a hangerő szabályozása, a fizikai gombok, kapcsolók és tekerők fokozatosan visszatérnek. Plotnick szerint az optimális megközelítés az, hogy az kezelőszervek különböző típusait kombinálják, figyelembe véve azok használati célját és az adott helyzet követelményeit.

Ahelyett, hogy teljesen elhagynánk az érintőképernyőket, az iparágnak hibrid megközelítést kell alkalmaznia. A fizikai vezérlőelemeket a digitális megoldásokkal együtt kell használni, ahol ez indokolt. Az alapvető, gyors reakciót igénylő feladatokhoz – például a hőmérséklet beállítása vagy a fényszórók kapcsolása – a legjobb választás a tapintható gombok és tekerők. Ezzel szemben a kevésbé sürgős feladatok, például a navigáció és szórakoztatás, továbbra is maradhatnak az érintőképernyőn, ahol a leginkább logikus helyük van.

Korábban egy tesztben vizsgálták a hagyományos gombok és a képernyők közötti különbséget. A lezárt reptéren vezetett autók sofőrjeinek különféle, mindennapos tevékenységeket kellett elvégezniük, mint például a rádióállomás beállítása, vagy a kílma funkcióinak változtatása. Mindezt 110 km/órás, állandó tempónál kellett megcsinálniuk. Érdemes megnézni a Vezess alábbi cikkében részletezett eredményeket: