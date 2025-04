Ennek az autónak az a küldetése, hogy olyan helyekre is eljuthasson vele a gazdája, ahová eddig semmilyen Rolls-Royce nem vitte el. Farhangsúlyos összkerékhajtása és légrugózással megemelhető karosszériája ezt a célt szolgálja. Van ugyan egy polírozott rozsdamentes védőelem az autó háta alatt, de ez az autó így sem lehetne távolabb egy felezős offroadertől, amely varacskos disznóként hatol előre távol a civilizációtól.

Értékét az is növeli, hogy saját architektúrája van, nem az X5-ös technikáját pumpálták az X7-nél is nagyobbra, bár a technikában sokkal több a BMW-eredetű komponens, mint a belső térben. Az Architecture of Luxury (A.O.L) könnyűfémötvözet térrácsváz, erre épülnek a 2017-től, a Phantomal kezdve bemutatott új RR-modellek. A belső égésű motorok után az elektromos Spectre esetében két villanymotorral is gyártásba került ez a padlólemez.

1936-ban cserélte le a Rolls-Royce az idén 100 éves Phantom akkori generációjában a soros hathengerest a kompaktabb építésű V12-re, tehát a Cullinan három emberöltőnyi tradíciót követ a maga 12 hengeres motorjával. A 6,75 literes hengerűrtartalom az évtizedeken át használt V8-as lökettérfogatát idézi.

571 lóerős a 48 szelepes erőmű. Az N74B68 nem egy délutáni motor, már 5000-nél leadja csúcsteljesítményét, a 850 Nm-es nyomatékmaximumért elég 1600-ig forgatni. A sűrítési viszony 10,0:1. A nyolcfokozatú automatával és a rajtkészséget javító négykerék-hajtással 5,3 mp alatt gyorsul 100-ra a 2725 kilogrammos masztodon.

Nagyjából 24 millió forinttal kerülhet többe a Black Edge, a sportosabbik modell. Ebben 600 lóerős a V12-es motor és 900 Nm a nyomatékcsúcs, tehát néhány százalék csupán a különbség a két verzió között. A sportosabb viselkedés inkább abban érhető tetten, hogy 90 százalékos gázállástól a váltóvezérlés a felére rövidíti a kapcsolási időket.