Eddig úgy zajlott a találkozásunk a Rolls-Royce márka autóival, hogy a hazai BMW importőr szakmai segítsége mellett a márka Kelet-Európáért felelős kommunikációs szakembere, Frank Tiemann felvette velünk a kapcsolatot. Ő általában néhány napot hazánkban tölt ilyenkor és hoz magával több Rolls-Royce modellt, amelyet potenciális vevőknek és a sajtó egyes képviselőinek oda is ad kipróbálásra. Mint például ezt a nyitott-tetős Phantomot:

Idén sem lesz ez másként (hozzuk majd az újdonságot), de ezúttal szerveztek egy leleplezést is az új modellek számára Szentendrén, szintén az újságíróknak és az ügyfeleknek. Természetesen szigorúan külön esemény zajlott, fő a diszkréció.

A bejáratnál a britek villanyautója a Spectre fogadta a meghívottakat, de a lényeg az épületen belül volt.

A hétfői bemutató középpontjában a Rolls-Royce Cullinan megújult változata, illetve a Ghost második generációjának felfrissített kivitele szerepelt. Utóbbiból két variáns, mondjuk úgy az alap modell – már ha itt lehet ilyenről beszélni ‒, illetve a sportosabb Black Badge jeent meg. Általános elmondható, hogy az új modellek egy picit lágyabb vonalvezetésűek, fő újdonságaik az átrajzolt lámpatestek, amelyet a Cullinannél még megvilágított hűtőráccsal is megfejeltek. Nem hiányoznak persze az egymással szemben nyíló ajtók, amelyeket villanymotorok mozgatnak.

Bár a Cullinan és a Ghost nagyon más autónak tűnnek, sok közös is van bennük, ugyanazt a padlólemezt használják, az úgynevezett Architecture of Luxury (A.O.L) alumínium térvázat, amelyre egyébként a Rolls-oyce csúcsmodellje, a Phantom is épül.

Hajtásláncuk is hasonló, amelynek alapja a 6,75 literes, V12-es, biturbó benzinmotor, nyolcfokozatú, automata sebességváltóval, összkerékhajtással és összkerékkormányzással párosítva. Az alapmodellekben ez a motor 571 lóerő teljesítményt és 850 Nm nyomatékot kínál a fenséges vonuláshoz, a fekete kiegészítőiről azonosítható Black Bagde variánsokban (Cullinanből nem állítottak ki ilyet, de létezik) 600 LE és 900 Nm társul a feszesebb kormányzáshoz és futóműhöz.

Az autó kamerák segítségével olvassa le az előttünk lévő utat, és felkészíti a felfüggesztést az útfelület változására. Ezt egészíti ki a márka műholdas sebességváltó rendszere, amely a GPS-adatok alapján a kanyar mértékétől függően választja ki az optimális sebességfokozatot a kanyarból való kilépéshez.

Mint Tiemann úrtól megtudtuk, ha lenne olyan, aki egy a gyár által összeállított alap Ghost modellt választana, akkor elvileg a megrendelés után hat hónappal megkaphatná. Ilyen azonban nincs, az ügyfelek szeretik egyénre szabni autóikat. A csúcs egy olyan autó volt, amelynek elkészítése négy évig tartott.

Ennek megfelelően az árakat sem lehet igazán meghatározni, de nagyjából 130 millió forinttól indulhat a Ghost ára, 190 millió körül alakul a Cullinané és 15-25-millióval magasabbak az összegek a Black Badge variáns esetén. Ha azonban olyan ügyfél jelentkezik, amelyről Tiemann úr mesélt, aki gyémántokkal rakatta ki az autó orrán lévő kis női szobrot, a Spirit of Ecstasyt, ott már más az összeg, hiszen ez önmagában többe került, mint az autó alapára.

Természetesen a karosszéria és az utastér színe, kidolgozása a fő irány az egyediség megteremtésében. A Ghost új gyári bemutató autójára a Mustique Blue névre keresztelt metálfényezés került, amely a karibi tenger árnyalatait és csillogását idézi. Ám ez csak egy a márka 44.000 árnyalatából, ami rendelkezésre áll, de természetesen az ügyfelek készíttethetnek sajátot és lefoglalhatják azt kizárólagos használatra.

Mindezt megfejelhetik akár úgy, mint egy másik vevő, aki a csillogást igyekezett fokozni és darát gyémántport kevertetett a fényezésbe. Emellett kérhető az autó oldalán végigfutó kézzel festett designcsík is, amelyet csak különösen tapasztalt szakemberek visznek fel.

Ehhez hasonlóan végtelen az utastér színvilágának és anyaghasználatának lehetősége. Egy teljesen egyedi belső létrehozása rendkívül összetett folyamat, amely akár 2,2 millió öltést és 16 kilométernyi cérnát is magában foglal, elkészítése 20 munkaórát órát is igénybe vehet.

Ha az ügyfél szeretné az ülések kárpitját perforációból megrajzolt mintával díszítik. A kézzel elkészített mű, akár 107 000 darab 0,8 és 1,2 milliméteres lyukból bontakozik ki.

A Cullinan újdonsága a szürke kőris, egy gazdagon szemcsézett, nyílt pórusú faanyag, amelynek rönkjeit egyenként választják ki, kézzel festik, és mikroszkopikus fémrészecskék hozzáadásával teszik különlegessé.

E mellé érintőképernyők (elöl és hátul) társulnak, amelyeken külön tartalmak streamelhetnek a használóik, de nem hiányzik a komoly hifi sem, amely a Ghostnál 18 hangszórót és 1400 watt teljesítményt jelent.

Magyarországon jelenleg még nincs Rolls-Royce kereskedés, aki autót venne, az a márka bármelyik szalonjába bemehet világszerte, segítenek, hogy hozzájusson a vágyott autóhoz. Az autó szervizelése is hasonlóan alakul, hiszen sok vevő nem is abban az országban tartja az autóját, ahol alapvetően lakik vagy megvásárolta. Ezzel kapcsolatban is megosztott velünk egy érdekes történetet a szakember, amely szerint az egyik tehetős ügyfelük a saját Antonov teherszállító repülőgépével küldte egy olyan országba az autót, ahol el tudták végezni a szükséges szervizt, mivel a sajátjában nem volt ilyen. Ezek sokkal inkább éves szervizek, mint kilométer alapúak, mivel a legtöbb autójuk éves szinten jóval kevesebbet fut, mint tízezer kilométer.

Ha kedvet kaptál, hogy vásárolj egyet, hozzánk legközelebb Bécsben és Prágában található Rolls-Royce bemutatóterem.