Puffan a nehéz ajtó, mintha egy trezort zártam volna magamra és már szinte érzem is, hogy ez a bástya egyszerűen bevehetetlen. A külvilágból ugyan már egy árva neszt se hallok, hiszen több rétegnyi üveg, némi lemez és vastag bőrkötés választ el tőle, de a hideg még megmaradt. Megnyomom az ülésfűtés gombját, utána meg az érintőképernyő vonatkozó ablakában kell finomhangolni az intenzitást.

Érezni és hallani nem lehet a V8-ast, tényleg csak a digitális óracsoport pixelei árulják el. Ez nem egy Mustang, hogy mindent átjárjon a bevetésre kész motor bizsergése. Ideje volna már elindulni, de a masszázs már a Flying Spurban is mennyei volt. Mert a Bentley üléseiben nem légkamrák puffadoznak, hanem ökölnyi bakelitgolyókat nyom az ember hátának a bőrkárpiton keresztül.

550 nagyon visszafogott lóerő viszi a 2,6 tonnás Bentaygát és ezért nem is megy, csak lendületesen gurul, mint valami fényesre polírozott gránitgömb. Meglódítani nehéz ugyan, de a lendülettel már kisimul a Bentayga és a váltó észrevétlenül teszi a dolgát. Akkora, mint egy tisztességes tank, csak ebből fent ülve belátni az egész tömböt és a pontos kormánnyal is lazán be lehet fűzni bárhová.

Tehát nagy, és ezt egy árva percig nem próbálja titkolni. Cserébe ott a 360 fokos kamera meg a seregnyi asszisztens a holttérfigyelőtől az adaptív tempomatig, ami vigyáz a vezetőre és az autó körül élővilágra. Meg a nagyszerűen adagolható, méretes fékek.

Andalítóan hajózni a felhőnyi tejszínhabbá varázsolt úton viszont tényleg csak klasszikus limuzinnal lehet. Hiába csillog a gigantikus króm rács az orrán, szárnyalnak a Bentley logók mindenütt, de a kegyetlen fizikát nem tudja elnyomni még ekkora arccal se. A hordónyi felniket fájdalmasan kidobják magukból a budapesti kátyúk, az egész bódé zöttyen egyet az éles keresztbordán.

Méltósággal suhanni hosszú egyenesben vagy két vadászkastély között futó vidéki utakon tud a Bentayga. Autópályán jól jön a V8-as bőséges ereje (egyes helyeken még a 290 km/órás végsebessége is), de leginkább a rugalmassága. 770 Nm van szinte mindig és ettől az egész úgy indul meg, mint az élénkülő vihar. Lassan belenyom az ülésbe, aztán váratlanul hamar olyan tempóval csörtet, ami nem úrhoz méltó. Szerencsére a Bentayga sem úgy fehér galléros, ahogyan az igazán elegáns volna.

Bentley módban elég harmonikus, Sportban már motiváltabb és harapósabb, hozzá a kipufogó csak diszkréten dalolja a V8-ashoz illő muzsikát. Az igazi koncertet kétségtelenül az 1780 wattos, 20 hangszórós Naim hifi csinálja. Egész döbbenetes részletességgel szól, mintha a műszerfal mögött tényleg a Supertramp bújt volna el.

Kevés Bentaygában van ott a módválasztó ikonjai között a kaktusz, a hópehely meg a dagonya. Az All-Terrain Specification nevű csomagot érthetően nem sokan ikszelik be, mert még ember nem hallott olyan vásárlóról, aki terepen használta volna a több rétegben tökéletesre lakkozott, 22-as krómfelniken guruló luxus szabadidő-autóját.

Komolyan is vették, mert gombnyomásra olyan magasra emelkedik, hogy háztartási létra kell a kiszálláshoz, kioldanak az aktív stabilizátorok és emelt fordulaton dolgozik a motor.