A Csongrád-Csanád Vármegyei rendőrség egyenruhásai június 12-én igen csak felhúzták a szemöldöküket, amikor a röszkei határátkelőhelyen ellenőriztek egy kilépésre jelentkező luxusautót. A luxemburgi honosságú Lamborghini Urust egy horvát férfi vezette.

Az okmányok és a jármű adatainak ellenőrzése során a határrendészek megállapították, hogy a nagy értékű SUV szerepel a nemzetközi körözési rendszerben. Az olasz bikát a német hatóságok körözik, és kérik annak azonnali lefoglalását. Rendőreink pedig nem haboztak, elkobozták a körülbelül 120 millió forint értékű, fekete-fehér fényezésű autót.

Az Urus egyébként ugyanarra a platformra épül, mint a Volkswagen-csoport más modelljei, köztük a Bentley Bentayga és a Volkswagen Touareg. 4,0 literes, ikerturbós V8-as motorja összkerékhajtással és nyolcgangos automata váltóval párosul.

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Többféle – 628, 650, illetve 666 lóerős – változat is készült belőle, de a legerősebb a 800 lóerős plug-in hibrid kivitel. Mindegyikre igaz, hogy kevesebb mint 4 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra, míg a végsebességük meghaladja a 300 km/órát.