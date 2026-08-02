A Kaposvári Rendőrkapitányság és a Kaposvári Közterület-felügyelet munkatársai hétfőtől fokozottan ellenőrzik az elektromos rollerek használatát a városban. A hatóság közleménye szerint kiemelt figyelmet fordítanak a sétálóövezetben érvényes korlátozások betartására, a tiltott helyen rollerezőkre, valamint azokra, akik sebességükkel vagy manővereikkel másokat veszélyeztetnek.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy az akció elsődleges célja nem a bírságolás, hanem a balesetek megelőzése és a gyalogosok védelme.

Május óta tilos rollerezni a belváros egy részén

Kaposvár közgyűlése még április végén döntött arról, hogy május 1-jétől megtiltja az elektromos rollerek és több más gépi meghajtású eszköz használatát a város sétálóövezetében. Az érintett területeken nem elég lassítani: a rollerről le kell szállni, és azt tolva vagy kézben tartva lehet haladni.

A korlátozás többek között a Fő utca Kossuth tér és Dózsa György utca közötti részét, az Ady Endre utcát, a Múzeum utcát, a Megyeháza utcát, az Európa parkot, valamint több környező belvárosi szakaszt érint. A szabály nemcsak az elektromos rollerekre, hanem például a segwayekre, hoverboardokra és elektromos gördeszkákra is vonatkozik. Az elektromos rásegítésű kerékpárok kivételt jelentenek.

A városvezetés korábban azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi években jelentősen megnőtt az ilyen eszközök száma, és egyre több lakossági panasz érkezett a nagy sebességgel, gyalogosok között közlekedő rolleresek miatt. A helyi előterjesztés szerint a konfliktusok és balesetveszélyes helyzetek elsősorban a járdákon, gyalogutakon és sétálóövezetekben szaporodtak meg.

Országosan is sürgetővé vált a szabályozás

Kaposvár lépése egy nagyobb, országos problémára is rámutat. Az elektromos rollerek rövid városi utakra gyors és praktikus alternatívát jelentenek, de sebességük és kis kerekeik miatt egy ütközés vagy úthiba könnyen súlyos sérüléshez vezethet. Különösen veszélyes, amikor a gyalogosok között, kis oldaltávolsággal vagy beláthatatlan kapualjak mellett haladnak.

A kormány jelenleg is a KRESZ átalakításán dolgozik. A tervek szerint két kategóriára osztanák az elektromos rollereket: a legfeljebb 25 km/órára képes eszközök szabályai a kerékpárokéhoz, a gyorsabb rollereké pedig a segédmotoros kerékpárokéhoz igazodnának. A kormányzati társadalmi egyeztetés szerint 2025-ben már a motoros rollerek vezetői okozták a személyi sérüléses közúti balesetek több mint négy százalékát.

Amíg azonban megszületnek az egységes országos előírások, egyre több település próbál helyi szabályokkal rendet tenni a legforgalmasabb gyalogos területeken.