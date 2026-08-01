Éjfél után nem sokkal futott be a segélyhívás a rendőrségre július 29-én: a hajdúszoboszlói Vénkert soron egy súlyosan sérült, erősen vérző fiatal feküdt az út szélén. Mint a rendőrség beszámolójából kiderül a kiérkező mentők azonnal kórházba szállították a 18 éves fiút, az orvosi vizsgálatok alapján életveszélyes állapotban volt.

A helyi egyenruhások rögtön munkához láttak: a környékbeli kamerafelvételek kielemzése és a tanúkihallgatások után meglepően gyorsan, mindössze néhány óra alatt összerakták a mozaikdarabkákat.

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Mint kiderült, a fiatal srác az éjszaka folyamán bulizni volt, majd Nádudvaron próbált stoppolni. Egy éppen Hajdúszoboszló felé tartó autós megsajnálta és felvette. A városba érve azonban a stoppos gondolt egyet, és teljesen érthetetlen okból úgy döntött, hogy menet közben ugrik ki a kocsiból. Kinyitotta a jobb egyet, majd egyszerűen kilépett az úttestre – a tempó viszont túl nagy volt ahhoz, hogy ezt sérülés nélkül megússza.

A sofőr a szürreális jelenet után pár méterrel később megállt ugyan, de nem szállt ki hogy megnézze, az utasának szüksége van-e segítségre. Ahelyett, hogy segítséget hívott volna, gázt adott és elhajtott a helyszínről.

A hajdúszoboszlói rendőrök még aznap délelőtt azonosították a 29 éves sofőrt. A férfit segítségnyújtás elmulasztása miatt hallgatták ki gyanúsítottként, az eljárás ideje alatt szabadlábon védekezhet.