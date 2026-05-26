Hétfőn 12 óra 50 perckor az 1403-as számú főúton Hédervár irányából Novákpuszta felé közlekedett egy szombathelyi lakos Audijával.

Előzés közben – feltehetően ittasságából kifolyólag – nekiütközött egy Volkswagennek. A balesetet okozó sofőr ezután megállás nélkül próbált tovább hajtani, amikor egy gépjárművezető megállította és az egyenruhások kiérkezéséig visszatartotta, írja a Police.hu.

Az elfogott sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszondás vizsgálat pozitív eredménnyel zárult, ezért a rendőrök előállították. Ellene cserbenhagyás vétség, illetve járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságon.