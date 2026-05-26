A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) tájékoztatása szerint a nemzetközi szinten is kiemelkedő magyar fejlesztés megcsúszás közben is irányíthatóvá teszi az autót. Az innováció különlegessége, hogy a járművet a tapadási határon túl, kontrolláltan képes irányítani, ezzel jelentősen csökkentve a kisodródásos balesetek kockázatát.

A közleményben kiemelték: a fejlesztés már korábban egységes európai szabadalmi oltalmat kapott, az amerikai szabadalom megszerzése azonban újabb jelentős mérföldkő a technológia nemzetközi elismerésében. Az USPTO döntése egyben azt is jelzi, hogy a magyar kutatók megoldása globális szinten is újszerűnek és iparilag relevánsnak számít – írták.

A BME Automated Drive Lab keretében működő Járműdinamika és Szabályzás kutatócsoport fejlesztése alapvetően új megközelítést alkalmaz a járműbiztonság területén. Míg a hagyományos menetstabilizáló rendszerek – például az ESP – elsődleges célja a tapadás visszaállítása, addig ez az új technológia a megcsúszás állapotában is fenntartja a jármű irányíthatóságát. A rendszer szükség esetén átveszi az irányítást a vezetőtől, és csúszás közben, akár kontrollált driftmanőver alkalmazásával vezeti biztonságos pályára a járművet.

“A közúti balesetek jelentős része abból fakad, hogy kritikus helyzetben a vezető már nem képes kontrollálni a jármű mozgását. A célunk az volt, hogy a fizikai határok közelében vagy akár azon túl is fenntartható maradjon az irányíthatóság” – mondta Szalay Zsolt, a BME Gépjárműtechnológia Tanszékének vezetője.

A közlemény szerint a technológia különösen fontos lehet a jövő járművei szempontjából, mivel az automatizált és önvezető rendszerek biztonságának egyik kulcskérdése, hogy miként kezelik a szélsőséges, tapadásvesztéssel járó forgalmi helyzeteket. A fejlesztés ezért nemcsak a közlekedésbiztonság javításához járulhat hozzá, hanem új lehetőségeket nyithat a következő generációs járműszabályozási rendszerek fejlesztésében is – tették hozzá.

A BME Gépjárműtechnológia Tanszék az elmúlt években számos nemzetközileg is jegyzett kutatási és ipari együttműködésben vett részt az automatizált járművek, a járműdinamika, a funkcionális biztonság és a jövő mobilitási rendszereinek területén.