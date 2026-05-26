Május 25-én 12 óra körül a Győri Rendőrkapitányság munkatársai intézkedtek egy Toyota személygépkocsi sofőrje ellen a városban, az Ifjúság körúton. A járművet egy helyi férfi vezette, mellette egy nyúli nő utazott.

Az ellenőrzés során a kollégák megállapították, hogy a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság lopás bűntette miatt körözte őket. Kiderült az is, hogy a sofőrnek nincs vezetői engedélye, az autót kivonták a forgalomból, lejárt a műszaki érvényessége, és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással sem rendelkezett, írja a Police.hu.

Az intézkedés során a férfi ruházatából kábítószergyanús anyag került elő, a jármű átvizsgálásakor pedig drogfogyasztáshoz használt, anyagmaradvánnyal szennyezett üvegpipát, valamint betöréshez alkalmas tárgyakat találtak a rendőrök.

A két személlyel szemben alkalmazott kábítószergyorsteszt amfetaminra és metamfetaminra is pozitív lett.

A rendőrök előállították a párost és a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki őket, a férfit őrizetbe vették és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság fogdájába szállították. Velük szemben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás, emellett a 24 éves férfinak több közlekedési szabálysértés miatt is felelnie kell.