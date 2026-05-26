Nem sok pilótának jött össze mostanában, hogy a hármas korona mindhárom versenyén elinduljon rövid időn belül. Mick Schumacher azonban kipipálta a tripla rajtot, hisz két F1-szezonja után – melyekből természetesen nem maradt ki a Monacói Nagydíj -, az endurance-vb mezőnyével a le mans-i 24 órást is érintette, idén pedig az indianapolisi 500 mérföldesen próbált szerencsét.

A német pilóta nem tartozott az élmenők közé a teljes májust végigölelő programsorozat során, azonban az oválokon eddig csekély tapasztalatot gyűjtő versenyző egyszer sem törte össze az autóját. Az időmérőn végül 27. lett a 33 fős mezőnyben, a futamot pedig a 18. helyen zárta, elkerülve a körhátrányt.

Schumacher az újoncok között a legjobb lett, rajta kívül még három elsőbálozója volt az 500 mérföldes verseny 110. kiírásának. A négy autót indító RLL Racing pilótái közül a német második lett, tehát tisztesnek nevezhető a helytállása.

Ezt a minap hivatalosan is elismerték, amikor a legjobb újoncnak járó díjat, illetve az ehhez tartozó 50 ezer dollárt (15,3 millió forintot) is átvehette. Mondhatjuk, hogy ez alap, ha az ember az újoncok közül a legjobb helyen végez, de ez nem igaz: Fernando Alonso is úgy volt az Indy 500 újonca 2017-ben, hogy nem látta meg a kockás zászlót. Tény azonban, hogy a spanyol akkor vezette a futamot.

Az IndyCar legfontosabb versenyét egyébként Felix Rosenqvist nyerte egy utolsó pillanatos előzéssel.