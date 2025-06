Még a 2025-ös Le Mans-i 24 órás rajtja előtti napon alkalmunk nyílt a helyszínen Mick Schumacherrel beszélgetni. A Forma-1-et is megjárt német az Alpine 36-os autójával szeretné teljesíteni a megmérettetést Jules Gounon és Frédéric Makowiecki társaságában.

Általában véve mekkora a különbség a Le Mans és az F1 között hangulatban, illetve az autókban?

A különbségek jelentősek. Itt három kategória van, így néha menet közben nem biztos abban az ember, kivel is versenyez, ez az F1-ben sokkal tisztább. A több géposztály lehetőségeket is tartogat, a forgalomban lehet hozni a gyorsabb vagy a jobb gumihelyzetben lévő autókon is.

A paddockban a tömeg jóval nagyobb, mint az F1-ben. Ehhez hozzá kellett szokni, a garázstól a motorhome-ig eljutni hosszabb idő, mint amit megszoktam.

Mi volt a legfontosabb dolog, amit az F1-ből átemeltél a WEC-be?

A WEC nagyon más, a hasonlóság inkább csak az, hogy minél jobban nyomjuk. Közben azonban óvni kell a gumikat, menedzselni az energiát. Sok dolgot kellett megtanulnom, sokat tanultam is, amiért hálás vagyok, hogy megtanulhattam olyan nagyszerű versenyzőktől, mint Nico [Nicolas Lapierre] vagy Fred.

Említetted a gumispórolást. Hol kell jobban spórolni, a WEC-ben vagy az F1-ben?

A Forma-1 az egyik legkeményebb sorozat, ami a gumik életben tartását illeti. Láthatjuk, hogy ott mekkora a különbség az időmérős és a versenytempó között, itt viszont más a helyzet. Keményebben nyomhatjuk a gumiknak, és sokkal tovább életben maradnak, míg az F1-ben pár kör után kész vannak az abroncsok. Itt még három etap után is decens köridőket lehet ugyanazzal a szettel futni.

Hogyan készültél az éjszakai vezetésre? Vannak-e különbségek az itteni és az F1-es éjszakai vezetés között?

Igen, tavaly vezettem már éjszaka. Vannak fények, a többi autó is megy, így viszonylag tudja az ember, merre megy a pálya. Sok az egyenes is. A Forma-1-hez hasonlítva ott ugyan lehajtott sisakrostéllyal megyünk, de nagyon sok fénnyel világítanak mindenhol, így nem is érezzük, hogy az éjszakai vezetés lenne. Itt azért nehezebb.

Mi a cél ezen a futamon?

Számunkra leginkább az, hogy meglássuk a kockás zászlót. Be szeretnénk fejezni a 24 órát, és ezért mindent megteszünk majd.

Melyikőtök a leggyorsabb a 36-os autóban?

A hosszútávú versenyzésben szerzett eddigi tapasztalataim alapján csak annyira gyors az ember, mint a leglassabb csapattársa.

Mi alapján dől el a pilótasorrend, ez változhat menet közben?

Van két bevett kezdőpilótánk, a 35-ös autóban Ferdi [Ferdinand Habsburg – a szerk.], a 36-osban Fred [Makowiecki]. Ahogy a verseny telik, a sorrend függhet attól, hogy ki hogy érzi magát, milyen a hőmérséklet, ki lehetne a futam adott szakaszában a leggyorsabb. Ezek alapján variálhatunk, figyelembe véve az erősségeket és gyengeségeket.

Van köztetek különbség gumi- és üzemanyagspórolás terén?

Nagyon más a technikánk, de végső soron ugyanazt akarjuk az autótól. Kompromisszumokat vállalunk, de nem nagyokat vagy olyanokat, melyektől kényelmetlenül érezzük magunkat.

Fred például az egyetlen, akit ismerek, aki napjainkban csak jobb lábbal vezet, azzal is fékez. Nagyon meglepő volt számomra, amikor először hallottam, de ezzel együtt is lenyűgözően gyors.

Az autó beállításánál a sebesség vagy a vezethetőség a hangsúlyosabb?

Mindig kompromisszumra törekedünk, hogy mi jó nekünk és az autónak. Senkinek sem lesz tökéletes az autója a teljes 24 órában. Ki kell választanunk a pillanatot, amikor „ragyogunk”, a maradék időben pedig az adott csomaggal kell együtt élni, kihozni belőle a legjobbat.

Le Mans-ban vagyunk ugyan és teljesen a versenyre fókuszálsz, de rengeteg rajongód van, aki szeretne újra a Forma-1-ben látni. Még mindig ez a célod? Van ennek realitása a következő években?

Igen, a Forma-1 sosem ment ki a fejemből. Csak az idő fog erre választ adni, izgatottan várom, mit hoz a jövő.