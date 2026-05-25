A Mercedes párosa indulhatott az első sorból a 2026-os Forma-1-es Kanadai Nagydíjon, ám az első pár körben még a mclarenes Lando Norris vezette Kimi Antonellit és George Russellt.

A McLaren címvédőjének kiállását követően szombatiakat folytatva gyűrte egymást a két versenyző, az első hely többször is gazdát cserélt köztük, ám a csatának véget vetett, hogy a 30. körben Russell autója megállt a pályán, míg bajnoki éllovas csapattársa zsinórban 4. győzelmét aratva 43 pontra növelte az előnyét az egyéniben.

„Hirtelen minden lekapcsolt. A kanyarba érve leállt a motor, nem volt elektronika, nem volt fékrendszer. Nehéz erre szavakat találni. De hadd mondjam el, hogy büszke vagyok a hétvégémre! Pole-t szereztem a sprintre, megnyertem a rövid futamot, a rendes időmérőn is enyém lett a pole, és a futamon is vezettem, amikor kiestem. Ennél többet nem nagyon tehettem volna, szóval elégedetten távozom, persze baromira bosszant, ami történt, de tényleg mit tehettem volna még” – mondta a brit Sky Sportsnak Russsell, hozzátéve, hogy nagyon élvezte az Antonellivel vívott csatát, azt kívánta, bárcsak további 30 körig tartott volna.

Az Antonelli újabb győzelmével kialakult pontkülönbség kapcsán Russell már nem tekint magára az egyik fő esélyesként – erről már a The Race-nek beszélt az angol:

„Hát, jelen állás szerint neki áll a zászló a bajnokságban. Nagyon sok ponttal vezet már. Úgy tűnik, az istenek nem akarják, hogy én is ott legyek a bajnoki küzdelemben: elég a biztonsági autó időzítésére gondolni Japánban, a kínai Q3-ban jött műszaki hibára és arra, hogy ma az élről estem ki műszaki okból. De így már legalább nincs rajtam nyomás, innen minden egyes futamon önmagában élvezhetek, és természetesen mindet igyekszem meg is nyerni. Innen már nincs mit veszítenem. Aztán talán még a szerencsém is fordul majd.”

Russell ebben az interjúban is kitért az Antonellivel vívott csatára, valamint annak sportpolitikai vonzataira:

„Imádtam az egészet, szerintem nagyszerű volt, évek óta nem volt ilyen csatám. Talán nem is láttam ilyet Lewis [Hamilton] és Nico [Rosberg] 2014-es bahreini küzdelme óta. És a mai autók lehetővé, a mai erőforrások teszik ezt lehetővé, szóval nem is értem, miért akarja bárki is lecserélni őket… Nagyszerű összecsapások voltak Melbourne-ben, Kínában, Kimivel tegnap és ma is jókat küzdöttünk, és ez csakis az új erőforrásoknak köszönhető. Erről ez a véleményem.”