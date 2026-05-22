A Forma–1-ben 2026-ra bevezetett, az erőforrások terén a belső égésű motor és a hibrid/elektromos fél hajtásbeli megoszlását hajszál híján fifty-fifty arányra emelő szabályok egyértelműen számos problémát vetettek fel, az akkumulátorok töltése, azok – gyakran a pilóták akaratától független – kisütése, az autók korábban nem megszokott pályaszakaszokon való látványos és balesetveszélyes lassulásai sok nézőt és a pilóták többségét is kiábrándították.

A leghangosabb kritikus a Red Bull-os Max Verstappen volt. A holland a Japán Nagydíj után alig burkoltan meglebegtette, hogy távozhat is a sportágból, ha minden így marad.

Az áprilisi kényszerszünetben a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), az F1 vezetése, a csapatok és a motorgyártók kicsit módosítottak is az előírásokon, a Miami Nagydíjra egy kicsit természetesebbé is vált a versenyzés, 2027-re pedig előálltak egy átfogóbb tervvel, amelynek keretében jövőre nagyobbá válna az akkumulátorok kapacitása, az erőforrás összteljesítményében pedig újra nagyobb szerepe lenne a V6-os belső égésű motornak (kb. 60:40-es arány).

Ez egyelőre csak koncepció, de a Kanadai Nagydíj csütörtöki sajtónapján Verstappen úgy reagált, hogy az ilyen jellegű változtatások tarthatják őt az F1-ben.

„Egyértelműen nagyon pozitív az irány, de számomra ez is a minimumelvárás. És igen, ezek egyértelműen növelik is a maradásom esélyét. Egyszerűen csak jó F1-et akarok, ezek a dolgok pedig biztosan javítják is majd a versenyzést. Már a jövő évre tervezett változtatások is biztosan sokat segítenek majd. Mindig is mondtam, hogy nekem nem az számít, hogy jó-e az autóm, vagy sem, a Forma–1 egésze, a termék a fő. És úgy gondolom, az javulni is fog, így pedig én is jobban fogom élvezni” – magyarázta Montrealban.

„Ez pedig azt jelenti, hogy elégedettebb leszek, és pont erre van szükségem a Forma–1-ben maradáshoz. Most is elvagyok azzal, ahol állunk, a csapat javul, ezt jó látni. És mindig is maradni szerettem volna, viszont kezdettől fogva változásokat is akartam látni, a leendő változások nagyon jók, már-már azt mondanám, hogy az F1 visszatérhet a régi kerékvágásba” – szögezte le.

Verstappen Red Bull-os szerződése egyébként 2028-ig szól, az energiaital-gyártó pedig azzal is igyekszik csökkenteni a holland elégedetlenségét, hogy nem pusztán engedi, de támogatja is az F1-en kívüli hosszú távú versenyzési programját. A négyszeres F1-bajnok a múlt hétvégén ragyogóan szerepelt a Nürburgringi 24 óráson, de a Mercedes-AMG GT3 műszaki hibája miatt az amúgy megérdemelt jó végeredmény újra elmaradt.