A vád szerint a 72 éves férfi 2022. május 12-én egy 8 motorkerékpárból álló csoport utolsó tagjaként közlekedett Jászladány felől Szászberek felé. Előttük haladt egy több autóból álló járműoszlop, melynek előzésébe a motorosok belekezdtek. A csoport utolsó tagjaként a vádlott is megkezdte a manővert.

Ugyanakkor a motorossal szemben közlekedett egy autó, amelynek a sávjába a vádlott behaladt, ezzel arra kényszerítve a szemből szabályosan érkező járművezetőt, hogy az ütközés elkerülése érdekében jobbra kormányozzon. A manőver következtében az autó jobb oldala az útról lehaladt, majd a sofőr a visszakormányzás miatt sodródni kezdett, és a másik sávba áttérve összeütközött az ott szabályosan közlekedő sértetti járművel.

A balesetben a sértett életét vesztette. Vádiratában a járási ügyészség fogházbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt, a vádlott bűnösségéről a Jászberényi Járásbíróság fog dönteni.

A szabálytalan előzést és a következményeket a szemből érkező autó fedélzeti kamerája rögzítette: