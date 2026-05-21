Összesen 55 437 járművet foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023 és 2025 között – derül ki a Vezess által kikért adatokból. Idén összejöhet az éves rekord is: január elejétől március végéig immár 5130 lefoglalt járműnél tartott az adóhatóság.

Ezekben a számokban a személyautók alkotják a legnagyobb halmazt, de a kamionokon át a motorkerékpárokig számos egyéb jármű is benne van.

„A NAV kizárólag a járműfoglalások darabszámát tartja nyilván, azon belül kategóriánként további bontást nem végez, így a személygépjárművekre vonatkozó adatot nem áll a hivatal módjában megadni” – közölte a NAV a személyautók számát firtató kérdésünkre.

A járműfoglalások darabszáma (Forrás: NAV)

2023 2024 2025 2026 (03.31-ig) Lefoglalt járművek száma (db) 19 393 18 584 17 460 5 130

Mennyi autót értékesítettek és összesen mennyiért?

A lefoglalt járművek többsége az adótartozás kiegyenlítése után előbb-utóbb visszakerül a tulajdonosokhoz, évente mintegy ezer darabot azonban értékesít a NAV. A pénzzé tett személyautók számát itt sem tartják nyilván, ezért nem tudták külön megadni.

A járműértékesítések darabszáma (Forrás: NAV)

2023 2024 2025 2026 (03.31-ig) Jármű értékesítések (elektronikus árverés + egyéb) (db) 949 880 1032 256

Legnagyobb számban elektronikus árveréseken értékesíti a lefoglalt személy-, és teherautókat, motorkerékpárokat és egyéb járműveket a NAV, általában rendkívül színes a kínálat. A filmekből ismert kalapácsos árveréseket a visszaélések miatt sok-sok éve megszüntette az akkori APEH, azóta online lehet licitálni a kiválasztott járműre. Ügyfélkapus azonosítóval lehet a rövidre szabott idő alatt ajánlatot tenni.

Minden egyes járműnek megbecsülik a piaci árát a NAV szakértői, amit megfeleznek, majd erről a felezett összegről indul a licit.

Erősen ajánlott elolvasni a szimpatikusnak tűnő jármű adatlapját, amelyen három dátum szerepel: az árverés meghirdetése után egy hónappal kezdődik a verseny, ami három nap alatt le is zajlik. A járműveket nyilván célszerű személyesen is megnézni, amit cseppet nehézkessé tesz, hogy az ország különféle pontjain lévő helyi NAV-kirendeltségeken szomorkodnak.

Az első ránézésre sokszor vonzónak tűnő ár mellett a járművek apró betűs ismertetői olykor kellemetlen meglepetéseket is tartalmazhatnak, ugyanis egynémely jószágnak se forgalmija, se kulcsa, de a kínálatban azért akadnak a piaci ár alatti ígéretes példányok is.

Összesen 1871 darab járművet értékesített a NAV online árverésen 2023 és 2025 között, az idei év itt is rekordot hozhat, március végéig már 190 darabon áll a számláló. Külön személyautós adat itt sincs, és azt sem tudjuk, mi lett a sorsa a nem árverésen értékesített járműveknek.

Online elárverezett járművek (Forrás: NAV)

Év 2023 2024 2025 2026 I. n. év Értékesített járművek száma (db) 595 572 704 190

Jelentősen megugrottak az elektronikus árverésekből befolyt összegek az elmúlt időszakban, a korábbi 700 millió forint körüli éves összegek után tavaly meghaladta az 1,2 milliárdot, idén pedig 1,5 milliárd fölé is emelkedhet a szám. „A járművek elektronikus árveréséből évenkénti bontásban az alábbi összegek folytak be. Az egyéb módon történő értékesítés bevételeit a NAV elkülönítve nem tartja nyilván” – közölte az adóhatóság kérdésünkre.

Elektronikus árverésen értékesített járművekből befolyt összegek (Forrás: NAV)

Év 2023 2024 2025 2026 (03.31-ig) Értékesített gépjárművek vételára (eFt) 731 285 708 514 1 229 178 415 011

Ami mindenkit érdekel: a legmagasabb áron értékesített luxusautók

Évek óta szemezgetünk az elárverezendő járművek közül, rendszeresen bemutatva a félártól kínált személyautók közül a legérdekesebbeket (például itt és itt és itt). Sokéves és elgondolkodtató tapasztalat, hogy zömében pár százezres és néhány milliós autók alkotják a piacra dobott személyautók zömét, de mint a Vezess adatkéréséből most kiderült, extrém magas összegekért is elárvereztek személyautókat.

Az Elektronikus Árverési Felületen az elmúlt 3,5 évben legmagasabb összegen értékesített gépjárművek. Modell, évjárat, vételár (Forrás: NAV)

Ferrari F8 Tributo (2020), vételár: 135 millió forint; Lamborghini Urus (2022), vételár: 95,2 millió forint; Ferrari Portofino (2019), vételár: 69,5 millió forint; BMW 740D XDRIVE (2023), vételár: 33,8 millió forint; Mercedes GLC 450 D 4MATIC (2025), vételár: 26 millió forint; BMW X5 (2022), vételár: 20,3 millió forint; Audi A8 (2018), vételár: 18 millió forint; Ford Mustang GT (2018), vételár: 16,6 millió forint; Porsche Cayenne S (2018), vételár: 16,4 millió forint; Porsche Cayenne Turbo (2018), vételár: 15,9 millió forint;

Per lett az eladott Lamborghiniből és Bentley-ből A cikkünkben szereplő statisztikák 2022-től 2026 márciusának végéig tartalmazzák az értékesített járműveket. Éppen ez előtt, 2021-ben adott el a NAV 71 és 56 millióért egy elhíresült Lamborghini-Bentley párost, amelyek miatt pert indított, majd megnyert egy német cég az adóhatóság ellen. Részletek itt!

Most is lehet Porschét venni a NAV-tól

Kikértük az adóhatóságtól a korábban lefoglalt, most éppen árverésre váró személyautók közül az öt legmagasabb becsértékkel rendelkező járművet. A Porschétól a Ssangyonging meglehetősen cifra a lista.

A legmagasabb értékre becsüt, árverésre meghirdetett személyautók 2026 áprilisában (Forrás: NAV)

Porsche Panamera GTS (2022) becsérték: 23,3 millió forint; Alfa Romeo Giulia (2022) becsérték: 15,5 millió forint; Chrysler Pacifica (2017) becsérték: 7,7 millió forint; Ssangyong Korando (2022) becsérték: 7,5 millió forint; Ssangyong Korando (2022) becsérték: 7 millió forint.

Akinek első blikkre szimpatikus valamelyik, igyekezzen, hiszen ahogy a NAV is válaszolta kérdésünkre, „a járművek elektronikus árverésre kitűzését az igazgatóságok folyamatosan végzik, az adatok változhatnak. Az aktuális kitűzéseket a NAV Elektronikus Árverési Felületén (arveres.nav.gov.hu) a bal oldali menüsáv ’Meghirdetések’ menüpontjára kattintva lehet megismerni, járművek árverése a felső menüsáv ’Ingóságok’ (a NAV által adóvégrehajtási eljárásban lefoglalt és értékesítésre meghirdetett járművek) és Vám- és bűnügyi árverések (a NAV bűnügyi, rendészeti és vámeljárásaiban lefoglalt, elkobzott és értékesítésre meghirdetett járművek) menüpontjára kattintva, a Jármű kategóriát kiválasztva érhető el, ahol lehetőség van a járművek értéke szerint is rendezni a találatokat.”

Sokat foglalnak le, de keveset értékesítenek. Miért?

Sokaknak feltűnhetett, hogy óriási különbséget látunk a lefoglalt járművek (17 460 darab 2025-ben) és az értékesített járművek számai között (1032 darab 2025-ben). E mögött több különféle ok húzódik, a tartozás időközben kiegyenlítése mellett például az is, hogy rengeteg járművet ugyan jogilag „lefoglal” az adóhatóság, de azt nem veszi el, a tulajdonosánál hagyja.

Adóvégrehajtási eljárás közben lefoglalt járműveknél például megvizsgálja a NAV, hogy „a jármű üzemi, üzleti célt szolgál-e, vagyis azt a vállalkozási tevékenységet végző adós a vállalkozási tevékenységéhez használja-e”.

Ha nem, az okmányok zsebre rakása mellett kezdeményezik az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését és a forgalomból kivonást a közlekedési igazgatási hatóságnál. Amennyiben viszont a jármű „üzemi, üzleti célú minősége megállapítható”, hat hónapig a tulajdonosnál hagyják, hogy az adós a járművet a tartozása rendezése érdekében „bevételszerző tevékenységéhez használhassa”. Fél év alatt sok minden történhet, akár fizetési halasztást vagy részletfizetést is kérhet az adós, vagy éppen ellenkezőleg: kiderülhet, hogy ebből így sem, úgy sem lesz törlesztés az állam felé.

„A foglalás utáni 30 nap, illetve üzemi, üzleti célú gépjármű esetén 6 hónap elteltével a NAV intézkedhet az értékesítés iránt. Ennek első lépéseként a hivatal birtokba veszi a járművet, majd elkészíti az elektronikus árverési hirdetményt.”

Ekkortól találkozhat az állampolgár ezekkel a járművekkel, akár 50-100 milliós luxusautókkal, és licitálhat rájuk.