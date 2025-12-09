December elején két új luxusautó került fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési felületére. Különböző eljárások során lefoglalt, ilyen-olyan műszaki állapotban lévő járműveket rendszeresen értékesít az adóhatóság, most egy Bentley és egy Audi is kalapács alá kerül.

A hófehér, 2012-ben gyártott Bentley Continental GT Speed az árverési adatok szerint „korának megfelelő” állapotban van, eddig mindössze 83 246 kilométert futott. Érdekesség, hogy az autó egyedi rendszámmal is rendelkezik, ezt azonban aligha kaphatja meg ingyen az árverés nyertese, mert ahogy a Vezess korábbi cikkéből kiderült, a rendszám árát a különleges magyar szabályok miatt még öröklés esetén is ki kell fizetni.

A hatliteres, 625 lóerős motorral szerelt kupé becsült ára a NAV szerint 13 évesen is 30 millió forint, de az árverésen 15 millió lesz a kikiáltási ára. Az autó műszakija egyébként januárban lejárt, és itt-ott vannak rajta sérülések is.

Szintén elárvereznek egy talán még jobb vételnek tűnő, újszerű állapotúként feltüntetett Audi Q8-ast is, amelyet 2020-ban gyártottak, a hazai első forgalomba helyezése pedig 2023-ban volt. A háromliteres dízellel szerelt SUV becsült ára 20 millió forint, a licit 10 millióról indul majd.

