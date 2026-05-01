A Giulia tizenegy, a Stelvio tíz éve szerepel az Alfa Romeo palettáján, de a gyártó még mindig lát fantáziát bennük. Legújabb ötletük a Pack Performance, amely neve ellenére nem tartalmaz teljesítménynövelő megoldásokat – teljesítményre utaló stíluselemeket annál inkább.

Az utastérben fekete bőrrel kárpitozott sportüléseket kapnak a vevők, a műszerfalon, az ajtókon és a könyöklőkön szénszálas betétek láthatók, a kontúrokat kétsoros piros öltések rajzolják ki.

A dinamikus látványhoz komoly zenét társított az Alfa Romeo, a Harman Kardon 900W-os, 12 csatornás erősítőt és 13+1 hangszórót épít be az autókba.

Ha a motorteljesítmény nem is változik, az Alfa adaptív felfüggesztést szerelt az autók alá, méghozzá annak igényesebb verzióját.

Az elektronikus vezérlésű Synaptic Dynamic Control (SDC) rendszer az útviszonyok, a vezetési stílus és a fedélzeti szenzorok által mért erőhatások függvényében, valós időben, fokozatmentesen szabályozza a lengéscsillapítókat.

A csillapítás feszességére az Alfa DNA üzemmódváltó rendszer beállításai is hatással vannak, illetve azt a CDC vezérlő összehangolja a többi futóműrendszer (fékek, ESP, stb.) működésével.