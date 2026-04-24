Tételezzük fel, hogy egy lakótelepen úgy döntünk, megkíméljük autónkat az időjárás viszontagságaitól, és ponyvával takarjuk. A lakótelep parkolója azonban fizetős, ráadásul közterületnek is minősül. Ilyen esetben a parkolóőr hozzányúlhat, vagy közterület-felügyelő elmozdíthatja a helyéről? Ezt a kérdést járjuk körbe.

Fizetős parkoló vs. letakart autók

Magyarországon a közterületi parkolás ellenőrzése rendszám alapján történik, a parkolóőrök a járművek hatósági jelzését olvassák le. Ezután egy központi rendszerben ellenőrzik, hogy az adott autóra váltottak-e érvényes parkolójegyet az automatából, vagy indítottak-e mobilparkolást (aminek idén márciustól már nincs kényelmi díja).

Sokan emlegetnek azonban egy trükkösnek nevezhető módszert: az autótulajdonosok a hosszabb ideig egy helyben járművüket ponyvával takarják le a közterületi parkolóhelyen, abban bízva, hogy ezzel elkerülhetik a díjfizetés ellenőrzését. A gyakorlat és a jogszabályok azonban egyértelműen arra engednek következtetni, hogy a letakart autó nem kibúvó a parkolás szabályai alól.

Ne takarjuk le a rendszámot!

A KRESZ szabályai szerint a jármű hatósági jelzésének – tehát a rendszámnak – minden esetben jól láthatónak és azonosíthatónak kell lennie. Ez a kötelezettség nemcsak közlekedés közben érvényes, hanem akkor is, amikor az autó megáll vagy várakozik. Ennek megfelelően a rendszám szándékos eltakarása jogsértő, függetlenül attól, hogy használatban van-e a jármű.

Ha fizetős parkolóhelyen álló autót úgy takarnak le, hogy a rendszáma nem látható, nem tudja ellenőrizni a parkolási jogosultságot a parkolóőr. Ilyenkor nem feltétlenül pótdíjat szabnak ki, hanem a rendszám eltakarása miatt rendőri intézkedést kezdeményezhetnek, mivel szabálysértés történt.

Fontos hangsúlyozni: a ponyva használata önmagában nem tiltott, főleg akkor nem, ha magánterületről van szó. Közterületen azonban a rendszámnak továbbra is jól láthatónak kell maradnia.

Ki nyúlhat hozzá a járműhöz?

A parkolást ellenőrző személyek feladata a díjfizetés ellenőrzése, jogköreik azonban korlátozottak. A járműhöz nem nyúlhatnak hozzá, nem mozdíthatják el a ponyvát sem, mivel az már a jármű fizikai érintését jelentené. Így, ha a rendszám takarásban van, nem köteles az ellenőr felemelni vagy arrébb húzni a takarást.

Ebből fakadóan a jármű automatikusan szabálytalannak tekinthető abból a szempontból, hogy a rendszáma nem ellenőrizhető. A parkolóőr ilyenkor értesítheti a közterület-felügyeletet vagy a rendőrséget, különösen akkor, ha felmerül a gyanú, hogy a díjfizetés alóli kibúvás szándékos.

A közterület-felügyelők jogköre tágabb, mint a parkolóőröké. Amennyiben szükséges az ellenőrzéshez, megkísérelhetik a jármű azonosítását, akár hozzá is nyúlhatnak a ponyvához, hogy megállapítsák a rendszámot, és ellenőrzést futtassanak le. A járművet vagy ponyvát megrongálni ugyanakkor számukra is tiltott.

Ha a közterület-felügyelő észleli, hogy a jármű szabálytalanul parkol, vagy hosszú ideje elhagyatottnak tűnik, esetleg a forgalmat vagy a közlekedést akadályozza, elrendelheti az elszállíttatást a vonatkozó jogszabályok betartásával. Intézkedhet emellett abban az esetben is, ha a jármű roncsautónak minősül, vagy ha forgalomból kivont járművet tárolnak a megengedettnél hosszabb időtartamig közterületen.

Fontos, hogy az egyes településeken külön rendelkezések vonatkozhatnak a parkolóőrök hatáskörére, felhatalmazására, így előfordulhat, hogy mégis jogosultságot kapnak a jármű fizikai érintéséhez.

Közterület vagy magánterület?

A helyzet megítélése szempontjából kulcsfontosságú kérdés, hogy az autó közterületen vagy magánterületen parkol. Amennyiben a parkoló önkormányzati közterületnek minősül, a hatóságok intézkedhetnek.

Amennyiben azonban magánterületről vagy társasházi parkolóról van szó, általában nem a közterület-felügyelet az illetékes, hanem a terület tulajdonosa, esetleg az adott közösség szabályai érvényesülnek. Tehát az autó letakarása ilyen esetekben aligha jelenthet (jogi) problémát.