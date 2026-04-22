A kínai Csengcsou itthon nemigen mondható ismertnek. Az ország keleti részén, de a tengerparttól távol fekvő város lakossága meghaladja a tízmilliót, autós szempontból pedig az teszi fel a térképre, hogy itt található a világ egyik legnagyobb autógyára. A BYD komplexumának méretét gyakran vetik össze San Franciscóéval, de az talán többet mond nekünk, ha azt mondjuk, hogy kiterjedése kb. Budapest negyedével megegyezik. Ennek fényében nem csoda, hogy többsávos utak szabdalják a létesítményt, sőt, még saját vonattal is rendelkeznek, mely több méterrel az ember feje felett jár. Mindezt élőben látta a Vezess, nézd meg képeinket az alábbi galériában!

Mindez kevesebb, mint egy év alatt nőtt ki a földből. Az első kapavágás 2022. április 15-én került sor, 2023. április 6-án pedig már meg is kezdődött a termelés. A munka azóta is zajlik, nagy ütemben: évi hatszázezer autó hagyja el a gyártósorokat, melyeken 7-8 modell készül, az igényeknek megfelelően. Ha akarnának, akár hat különböző platformra 12 modellt is gyárthatnának egyidejűleg, rövid átállásokkal. Egy-egy gyártósorról 45 másodpercenként is legördülhet egy új autó. Gyakorlatilag minden autógyártáshoz köthető tevékenység megtalálható itt, az erőforrás- és akkumulátorgyártástól kezdve a préselésen, a hegesztésen és a fényezésen át a végső összeszerelésig. Van még a szomszédságban egy tesztlétesítmény versenypályával, Guinness-rekorder mesterséges homokdűnével és autóknak készült “csónakázótóval”, de ezekre egy másik cikkben külön is kitérünk, mivel önmagában is megér egy misét.

A gyárban a présüzemet, a hegesztőüzemet és a végső összeszerelés helyszínét tekinthettük meg, melyek mind-mind külön épületekben voltak. A helyek tényleg hatalmasak, könnyen elvesznek itt a dolgozók, a teljes állomány 64 ezer fő. Biztosan sokkal többen is lehetnének, ha nem lenne nagy fokú a gépesítés, rengeteg munkafolyamatot robotok végeznek, de közel sem mindent. A leginkább meglepő az volt, hogy a különböző elemek szállításában milyen nagy mértékű volt az emberi jelenlét – sok autógyárban az épületen belüli alkatrész-szállítás is már teljesen automatizált.

Túránk a présüzemben kezdődött. A csengcsoui BYD-gyárat három 2500 tonnás préssel tervezték, ezek kínai-svájci koprodukcióban készültek, a rakodási munkákat pedig Németországból importált, a szemetesünknek is nevet adó cég által gyártott KUKA robotkarok végzik. A gépek percenként 12 elemet formáznak készre a hegesztésre, a sima acél- és alumíniumlapokból hamar ajtók, motorháztetők vagy éppen szerkezeti elemek lesznek. Ezen a részen a hús-vér dolgozók főként a minőségellenőrzésért, valamint a szállításért és raktározásért feleltek.

Ezek után azt nézhettük meg, hogyan állnak össze a préselés után az elemek a hegesztőüzemben. Indokolt volt a védősisak, ugyanis a tűzforró szikrák minden irányba repülnek, hiába vannak részben elkerítve a gyártósorok. Az automatizálás 98 százalékos, kétezer robotkar dolgozik, az emberek lényegében csak a “kezük” alá adják a munkát, a hegeszteni valót 90 százalékban ponthegesztéssel állnak össze a kocsik, de a hegesztőüzemben ragasztanak is, ahol indokolt.

Nagy ugrás volt ezek után a végső összeszerelő üzem, ahol gyakorlatilag a teljesen kész elemekből legózzák össze az autókat. Itt már jóval több embert lehetett látni, de ez nem meglepő, hiszen rengeteg aprólékos munka (kábelbekötések, nehezen megközelíthető helyen lévő csavarok meghúzása) van, amit a nagy robotkarok nem tudnának túl hatékonyan elvégezni. Ott jártunk során egy robusztus SUV, a nálunk nem kapható Fangchengbao Bao 8, illetve a BYD Shark pickup készültek. Utóbbinál láthattuk, ahogy a hibridrendszer akkumulátora az utolsó lépések egyikeként a helyére kerül.

A Fangchengbao Bao 8 születésének utolsó pillanatait hosszabb ideig követhettük. Érdekes volt látni a minőségellenőrzést: amellett, hogy több kamera 360 fokos képet készít a jármű külsejéről, egy munkás tapintással is megnézte az ajtók illesztését, majd megrángatta azokat. Ezek után egy fényes alagúton haladtak végig a járművek, ahol a fényezést ellenőrizhették, mielőtt saját lábon megtette első métereit a jármű. Ilyen születést senkinek se kívánunk: a Bao 8 masszív, futóműkínzó hurkákon haladt végig nem kis tempóval, de ezt a DiSus-P hidraulikus felfüggesztésnek bírnia kell. Az adaptív rendszer rugóútja 140 mm, feszessége három szinten állítható.

Mi valósul meg ebből Szegeden?

A présüzem, a hegesztőüzem és a végső összeszerelés helyszíne várhatóan hasonló lesz a magyarországi BYD-gyárban is, ahol már zajlik a gyártáspróba. Ahogy az általunk látott kínai létesítményben, úgy itthon is készülnek majd egyaránt elektromos és hibrid modellek is, de erőforrást nem fognak a Dél-Alföldön gyártani hozzájuk, azt máshonnan hozzák.

Szegeden a második negyedévre készülhet el a prés és a festőüzem, a gyár ünnepélyes megnyitója, illetve a sorozatgyártás nyár elején indulhat be. Már azt is tudjuk, hogy első körben a Vezess által már tesztelt Dolphin Surf készül, melyet majd az Atto 2 követ egy későbbi, meg nem nevezett időpontban. A tervek szerint a BYD szegedi komplexumának kezdeti célja az évi 150 ezer legyártott autó, ezt a számot azonban a későbbiekben, még belátható időn belül 300 ezerre növelnék.