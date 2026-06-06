A szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon George Russell hozta a közvélemény által jósolt papírformát, a domináns Mercedesszel nyerni tudott, ám a második forduló óta – részben balszerencse, műszaki hibák miatt – a mindössze második F1-es idényében járó csapattársa, Kimi Antonelli hozza az eredményeket.

A 19 éves olasz zsinórban négy futamot nyert, 43 ponttal vezet a sokkal tapasztaltabb Russell előtt, akit a monacói hétvégén is alaposan elvert, végig gyorsabb volt nála, az időmérőn megszerezte a pole-t, míg az angol 4 tizedes hátránnyal csak a 6. lett.

Russell a kvalifikáció után nem kerülhette el a kellemetlen kérdést, azaz azt, hogy mi történt…

„Ha tudnám, mi történt, eleve nem lennék ilyen helyzetben. Az idény eleje egyszerű volt, bármikor kört mentem – első, második, harmadik edzésen, időmérős szakaszokon – mindig első, rosszabb esetben második voltam. Az elmúlt hétvégén viszont sehol sem vagyok. Még Kanadában is nagyon meg kellett küzdenem azért, hogy összerakjak egy tisztességes kört, és ott inkább szinte csodát tettem, na meg egy kicsit szerencsém volt az időzítéssel. Most viszont itt tartok, nem tudom, mi van” – idézte az angolt a brit Sky Sports.

A kérdésre, hogy esetleg már nem bízik az autójában, így felelt:

„Egyértelműen voltak változások az idei autóban, melyek nem annyira passzolnak a természetesebb vezetési stílusomhoz, mint a tavalyi autó tette. Kimivel eltérő a vezetési stílusunk. Nem akarok túlságosan részletekbe menni, de az világos, hogy a tavalyi autó szuperül feküdt nekem, az idei pedig neki fekszik tökéletesen. Szóval változtatnom kell, és mindent meg is teszek, de ez még mindig nem magyarázza, miért volt olyan sima az idei szezonkezdet. Nem tudom, fogalmam sincs.”