A Mercedes 2026-os fölényét emlegető jóslatok bejöttek a Forma-1-ben új korszakot jelentő szabályváltozásokkal, ám míg az idény előtt a többség a tapasztalt, idén már F1-es szezonját teljesítő George Russellt tették meg a fő bajnoki esélyesnek, öt forduló után, zsinórban négy futamgyőzelemmel – tegyük hozzá, nem kis részben az angol balszerencséjének is köszönhetően – a 19 éves csapattárs, a második F1-es évében járó Kimi Antonelli vezet szép pontelőnnyel.

A Montrealban műszaki hibával az élről kieső Russell már Kanadai Nagydíj után azt mondta, innen csapattársa kezében van a bajnoki cím, csak ő bukhatja el saját erőből, a most következő Monacói Nagydíj csütörtöki sajtónapján elismételte ezt – vélhetően azért, hogy pont ezzel helyezzen plusznyomást Antonellire.

„Ha a riválisom szemszögéből nézzük, a mostani előny birtokában már rajta múlik, hogy megőrzi-e azt vagy eldobja. Innen rajta múlik a bajnoki cím megnyerése. Én úgy állok hozzá, hogy igyekszem kiélvezni az egyes versenyeket – ahogy eddig is tettem. Ugyanúgy fogok küzdeni, mint korábban, a mentalitásom nem változik, ahogy külön terhet sem veszek magamra. Nem érzem azt, hogy minden hétvégén a maximális eredményt kell hoznom, hiszen hosszú az idény, és még változhat, ki is áll az élen. Szóval egyszerűen annyi a dolgom, hogy én mindig igyekezzek előrébb lenni, még akkor is, ha pillanatnyilag ő hozza a jobb eredményeket” – idézte a BBC.

„Azt hiszem, minden pilótánál vannak szakaszok az idényben, amikor – nem tudom miért és hogyan, de – minden kijön, de éppen így is fordulnak aztán a dolgok. Én egyszerűen így állok ehhez. Innen már nem érzek nyomást, idő pedig még bőven van” – folytatta.

A Russell előtt 43 egységgel vezető (131, illetve 88 pont) Antonelli természetes kénytelen volt reagálni csapattársa felvetésére, miszerint immár az ő kezében van a bajnoki cím sorsa.

„Hogy őszinte legyek, nem tulajdonítok nagy jelentőséget ennek a kijelentésnek, mert nagyon az idény elején járunk még. Még mindig van 17 vagy még több forduló, szóval nagyon-nagyon korai még a bajnoki címről beszélni. Ami engem illet, egyszerűen igyekszem a legjobban teljesíteni, amikor beülök az autóba, igyekszem a lehető legjobb eredményt hozni, aztán majd az idény végén meglátjuk, hogy is állunk” – kezdte.

„Emellett nehéz is valami olyan elvesztéséről beszélni, ami még nem is az enyém. Nem nyertem meg a bajnokságot, szóval hogyan is veszíthetném el? Szóval ezután is csak ugyanúgy versenyzek majd, mint eddig, aztán a szezon végén kiderül az állás” – tette hozzá.