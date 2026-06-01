Tavaly karácsony környékén röppent fel, majd a téli tesztek idejére a Mercedesre hegyeződött ki a vád, miszerint Brixworth-ben szabálytalan erőforrást építettek 2026-ra, ugyanis a belső égésű komponens környezeti hőmérsékleten hozta a szabályokban előírt maximális 16:1-es sűrítési viszonyt, üzemi hőfokon viszont túllépte azt, egészen a tavalyig érvényben lévő 18:1-es határértékig.

A felügyelőszervezet Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), a motorgyártók és az F1 vezetésének februári egyeztetései és szavazása után február végére megszületett megoldás: a sűrítési viszony ellenőrzésének szigorításáról döntöttek. Az eredeti elképzelés szerint augusztustól már 130 Celsius-fokos hőmérsékleten ellenőrizték volna a sűrítési viszonyt az FIA szakemberei, ám végül mire szabályba foglalták újítást, a határidő is előbbre került, június 1-jére.

Ez a mai nap, azaz a szigorúbb ellenőrzés él már majd a hétvégi Monacói Nagydíjon. Kérdés, hogy a „trükk” kiiktatása – már ha egyáltalán elérhető a cél a szigorítással – mennyiben veti vissza a bajnokságot magabiztosan vezető, az eddigi öt futamot megnyerő Mercedest, hiszen a kanyargós utcai pályán nem a motorerő a kulcs, tisztább képet a két hét múlva rendezendő Bareclona-katalóniai Nagydíj hozhat majd.