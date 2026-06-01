A juhászként dolgozó Hogg Hodgson azután szánta el magát a drasztikus lépésre, hogy a pünkösdi hosszú hétvégén autók tucatjai lepték el a Rydal Water tó melletti legelőjét. Pedig a terület bejáratánál több méretes, ordító felirat is jelezte: „PARKOLNI TILOS” és „BÁRÁNYOK A LEGELŐN”. – írja a TheSun.

A felelőtlen turistákat azonban hidegen hagyták a figyelmeztetések. Gondolkodás nélkül hajtottak rá a fűre a prémium kategóriás gépekkel, így a nap végére Mercedesek, Jaguarok és BMW-k díszelegtek a legelő közepén.

A pofátlan birtoksértés végül kiverte a biztosítékot a gazdánál. Hodgson beindította a gépet, és bőséges hígtrágyazuhannyal árasztotta el a hívatlan vendégek autóit. Az internetre felkerült videókon jól látszik, hogy a drága fényezéseket szinte centinként borítja a bűzös, barna sár.

Bár a szokatalna bosszú alaposan megosztotta a közösségi média kommentelőit, a gazda kiállt a tette mellett a MailOnline-nak adott nyilatkozatában:

„Nem vagyok büszke arra, amit tettem. Nem volt mögötte különösebb megfontolás, egyszerűen csak betelt a pohár azzal, ahogyan a turisták viselkednek. Elegem van abból, hogy rendszeresen trágár stílusban küldenek el melegebb éghajlatra, amikor megkérem őket, hogy ne parkoljanak a magánterületünkre. Fontos kiemelni: mindent a szántóföldön belül csináltam, a közútra egyetlen csepp sem ment.”

A területen élők szerint a probléma egyáltalán nem új keletű. A helyi lakosok régóta küzdenek a nemzeti parkba özönlő látogatókkal, akik rendszeresen szemetelnek, és nem egyszer a kerítéseket is áttörik, hogy közelebb jussanak a vízparthoz.

@devon.live A local farmer was caught up in the 'countryside karma' 👨‍🌾 ♬ original sound - DevonLive

A helyiek a gazda mellé álltak

Egy 25 éves autós, Dylan Wakley épp a párjával autózott el a helyszín mellett, amikor megpillantotta a trágyában úszó autóhadat. Elmondása szerint a turisták szó szerint fellázadtak a fizikai akadályok ellen is: konkrétan nagyobb köveket és sziklákat mozgattak el az út széléről, hogy be tudjanak állni a fűre.

“Ezek a sofőrök tudatosan figyelmen kívül hagyták a táblát, és mindent megfontolva hajtottak be a legelőre, úgyhogy teljesen megérdemelték. Bármelyik gazda, aki valaha is kénytelen volt turistákkal bajlódni, pontosan erről a pillanatról álmodik” – tette hozzá Wakley.

Az internet népe is nagyrészt Hodgson mellé állt. Sokan kiemelték, hogy a gazda valójában duplán veszített az ügyön, hiszen azt a trágyát, amit a pofátlan autósokra locsolt szét, a földeken kellett volna hasznosítania. Természetesen akadtak olyanok is, akik a tulajdonjog szentségét féltve megjegyezték.

Rendőrségi ügy lett a “szagértő” akcióból

A cumbriai rendőrség megerősítette, hogy tudomásuk van az esetről, és a hatóságok már nyomoznak az ügyben. A hivatalos jelentés szerint május 25-én este 10 órakor érkezett a bejelentés, miszerint Rydal közelében vélhetően tehén-hígtrágyával permeteztek le több autót. A helyi körzeti megbízottak jelenleg is tanúkat hallgatnak meg, hogy tisztázzák a pontos körülményeket.

Autós szemmel nézve a tanulság pofonegyszerű: a magánbirtok az magánbirtok, a tiltó táblákat pedig nem dísznek teszik ki.