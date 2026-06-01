A NAV-osok az arnóti mérlegállomásnál ellenőriztek egy lett rendszámú kamiont, amikor kiderült, hogy a jármű a megengedett legnagyobb össztömegét meghaladva közlekedett, ezért alaposan átvizsgálták.

A fülke átvizsgálásakor a műszerfal tárolórekeszében egy utólag beszerelt kábelköteget találtak a pénzügyőrök, amelyet egy billenőkapcsolóhoz csatlakoztattak.

Felmerült a gyanú, hogy az eszköz a tachográf adatrögzítését manipulálja, ezért próbakört tettek a sofőrrel a mérlegállomás parkolójában. A teszt során a jármű sebesség-visszajelzője végig a valós tempót mutatta ugyan, azonban a menetírókészülék pihenőidőt rögzített.

A szerkezet tiltott manipulációs eszköznek minősül, ezért a pénzügyőrök a kapcsolóberendezést lefoglalták. Az ügyben a külföldi céggel szemben közigazgatási hatósági eljárást indítottak, és összesen 740 ezer forint bírságot szabtak ki, amit a fuvarozó az ellenőrzés napján meg is fizetett.