2026. július 1-jétől az Európai Unión belül a 2,5–3,5 tonnás, nemzetközi árufuvarozásban használt járművekre is kötelező lesz az okostachográf. A változás a már forgalomban lévő járművekre is vonatkozik, és az érintett gépjárművezetőknek a nehéz-tehergépjárműveknél már ismert vezetési és pihenőidő-szabályokat kell majd követniük.

Az európai közúti áruszállítási ágazatra fókuszáló fizetési és mobilitási platform, az Eurowag szerint a változás túlmutat az adminisztráción: a fuvarszervezéstől a munkaidő-kezelésig új működési normákat hoz, amelyekre csak a felkészült, digitalizált vállalkozások tudnak hatékonyan reagálni.

A változás célja a közúti biztonság növelése, a túlvezetésből fakadó kockázatok csökkentése, valamint a piaci versenyfeltételek egységesítése. A gyakorlatban ugyanakkor jóval többről van szó: a fuvarozóknak újra kell tervezniük működésüket – a fuvarszervezéstől, a munkaidő-nyilvántartásban és az adminisztráción át az ügyfélkommunikációig.

Kisteherben is számít az idő

Az új előírások szerint a járművezetőknek 4,5 óra vezetés után szünetet kell tartaniuk, a napi és heti pihenőidőket pedig ugyanúgy kell tervezniük, mint a nagyobb tehergépjárművek vezetőinek. Ez a korábban megszokott, gyors és rugalmas furgonos fuvarozási modell újragondolását teszi szükségessé. A fuvarfeladatok tervezésénél ezentúl figyelembe kell venni a kötelező pihenőket, a parkolási lehetőségeket, az országonként eltérő gyakorlati feltételeket, valamint a járművezetők munkaidejének pontos dokumentálását.

A felkészülés kulcslépései közé tartozik a tachográf időben történő beszerelése, az üzembentartói és járművezetői kártyák igénylése, az adatok rendszeres letöltése és kiértékelése, valamint a sofőrök és fuvarszervezők képzése. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete arra is felhívta a figyelmet, hogy a járművezetőknek 56 napra visszamenőleg kell tudniuk bemutatni a vezetési és pihenőidő-adatokat.

„A július 1-jei határidő nem egyszerű technikai átállás. A furgonos nemzetközi fuvarozásban olyan működési fordulat következik, amely a sofőröket, a fuvarszervezőket, a vállalkozásvezetőket és a megbízókat egyaránt érinti. Magyarországon a KSH adatai alapján a fuvarozó vállalkozások közel 80%-a 1–4 járművel működik, ami jól mutatja, hogy a piac jelentős része kis szereplőkből áll. Számukra a tachográf-kötelezettség nemcsak új eszközök beszerzését jelenti, hanem olyan szakmai háttér, adatkezelési rendszer és kontrollfolyamat kialakítását is, amely nélkül a napi működés könnyen kockázatossá válhat. Aki időben felkészül, annak a tachográf nemcsak kötelezettség, hanem a hatékonyabb és átláthatóbb működés alapja is lehet”

Kiemelten fontos, hogy a fuvarozók ne halasszák az átállást az utolsó hetekre. A tachográf beszerelése, a kártyák igénylése, a munkafolyamatok átalakítása, a fuvarszervezők és gépjárművezetők képzése, valamint az ügyfelek tájékoztatása egyaránt időt igényel.