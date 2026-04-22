Hamarosan a nemzetközi áruszállításban, könnyű teherbírású teherautókkal dolgozókra is azok a szabályok fognak vonatkozni, mint a nagy tehergépjárműveket hajtó sofőrökre.

Ez azt jelenti, hogy például, hogy vezetés közben kötelező szünetet tartaniuk. És egy nap legfeljebb maximum 9 órát ülhetnek a volán mögött, amit heti két alkalommal 10 órára növelhetnek. “Piaci szakértők szerint az 1000 kilométernél hosszabb utak biztosan nem férnek már bele az új szabályozásba, de reálisabb egy nap legfeljebb 800 kilométerrel számolni” – közölte a magyar telematikai és mobilfizetésekkel foglalkozó vállalat, az I-Cell.

Erre számíthatnak a sofőrök

Azok a sofőröknek, akik jelenleg is részt vesznek ilyen teherautókkal a nemzetközi áruszállításban, azoknak több változással is számolniuk kell.

Munkájukhoz tachográf-kártyát kell használni, amely egy a közlekedési hatóság által kiállított, névre szóló, adatrögzítő chippel ellátott plasztikkártya.

Minden munkanap kezdetén és végén manuálisan rögzíteni kell a tevékenységeket a tachográfban.

Napi 4,5 óra vezetés után 45 perces szünetet kell tartaniuk.

Alapesetben egy napon legfeljebb 9 órát ülhetnek a volán mögött, ezután napi pihenőidőt kell tölteniük.

A napi pihenő 11 óra összefüggően, amely csökkenthető 9 órára, de csak két heti pihenőidő között és legfeljebb 3 alkalommal tehető meg.

Ezentúl 45 órás rendszeres heti pihenőidőt vagy csökkentett heti pihenőidőt is kell tartaniuk.

Kompon vagy vonaton történő utazáskor a napi pihenőidő megszakítható, de a 11 órás pihenőnek így is meg kell lennie.

Változások a cégek életében

Az új szabályozás a könnyű teherbírású tehergépjárművekkel dolgozó cégek számára is változásokat hoz. Egyfelől üzembentartói kártyát kell igényelniük, mert ez jogosítja fel a vállalkozásokat az “okos” menetíró készülékek adatainak zárolására és kezelésére. A tachográf adatait legfeljebb 90 naponta, a járművezetői kártya adatait pedig legkésőbb 28 naponta le kell tölteni és biztonságosan tárolni. Az üzleti dokumentációt – például a fuvarleveleket, munkaszerződéseket és egyéb kapcsolódó iratokat – a vállalkozás székhelyén kötelező megőrizni, mert ezeket a közlekedési hatóság bármikor ellenőrizheti. A vezetési és pihenőidőkre vonatkozó adatokat 56 napra visszamenőleg kell tudni bemutatni az ellenőrzést végző hatóság számára.

Továbbra sem kell tachográf viszont a saját számlás (tehát nem díj ellenében) végzett, valamint a belföldi fuvarok esetében. Ez azt jelenti, hogy a belföldi, városi futárcégek sofőrjeinek sem kell más vezetési-, vagy pihenő időkkel kalkulálniuk.