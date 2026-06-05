Amikor a Ford bemutatta a Ranger Heavy Duty-t, Európában sokan csak legyintettek: izgalmas, persze, de Ausztrália és délkelet-Ázsia messze van, egy ilyen speciális modell úgysem jut el hozzánk. Aztán a Ford fogta magát, és bejelentette, hogy mégis.

Ezek után nem tudjuk teljes lemondással kezelni azt a hírt, hogy a Toyota is növelt teherbírású változatot fejlesztett a Hiluxból.

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A növekmény jóval szerényebb, mint a Ford esetében, de nem lebecsülendő: a kiviteltől függően 1,1 tonna körül mozgó hasznos terhelhetőséget 1500 kg fölé emelték.

Az egyes összkerékhajtású Hiluxokhoz rendelhető upgrade egyedi futóművet hoz magával, a 10 mm-rel növelt szabad hasmagassághoz speciális, hosszabb lengéscsillapítók társulnak.

Ennél lényegesebb, hogy az autókat nem utólag alakítják át, hanem eleve így szállítja azokat a gyár – ha pedig központi gyártásból származnak, az könnyebben megnyitja az utat a távoli exportpiacok felé irányuló szállítás előtt.

A megnövelt teherbírású Hiluxok automata váltóval, összkerékhajtással és az Európában is forgalmazott 2,8 literes, 204 lóerős dízelmotorral készülnek, duplafülkés kivitelben 48V-os hibrid kiépítésben.