AScania átadta az első három példányt abból a teherautóból, amely nem hagyományos hajtásrendszerrel, hanem hibrid hajtással készül. Az újdonságok egyelőre kísérleti példányoknak tekinthetők. A mindennapi használat során ugyanis olyan fontos kérdésekre keresik a választ mint például, hogy mennyire üzemeltethetők az ilyen hajtásrendszerrel ellátott katonai teherautók gazdaságosan.

Természetesen a hibrid üzemű teherautók egyik legfontosabb előnye, hogy csendes üzemeltetést tesznek lehetővé, ami fontos szempont csapatmozgásoknál. A most átadott teherautók ugyanakkor akár egyfajta külső áramforrásként is használhatók különféle berendezések, parancsnok állások, vagy ideiglenes sátrak áramellátására. A járművek a rajtuk található aljzatokon keresztül 400 V-os és 230 V-os váltakozó áramot is biztosítanak.

A szóban forgó katonai teherautók párhuzamos felépítésű plug‑in hibrid hajtásrendszerrel rendelkeznek, amelyben a belső égésű motor és az elektromos hajtómotor önállóan, illetve együttesen is képes a járművet meghajtani. Ez nagy rugalmasságot biztosít a különböző feladatok között.

A villanymotor már alacsony sebességnél is nagy nyomatékot tesz lehetővé. A hajtáslánc elektromos része rövid ideig akár 290 kW, azaz kb. 394 lóerő teljesítményt és 2 800 Nm csúcsnyomatékot képes leadni, ami egy katonai teherautónál kiemelkedően erős gyorsító képességet és nagy vonóerőt jelent. A rendszer névleges, folyamatosan fenntartható elektromos teljesítménye körülbelül 200 kW, vagyis kb. 272 lóerő, ami már önmagában is elegendő a jármű alapvető mozgatásához és terepi manőverezéséhez.

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A belső égésű motor pedig nagyobb sebességnél és tartós terhelés alatt biztosít stabil, hosszú távú teljesítményt, így a jármű akkor is megbízhatóan üzemel, amikor az elektromos hajtás már nem lenne elegendő. Tisztán elektromos üzemmódban viszont legalább 70-80 kilométert tud megtenni a hibrid Scania katonai teherautó a 208 kWh kapacitású akkumulátor-csomagnak köszönhetően. Fontos ugyanakkor hozzátenni, hogy ez az energiatároló telep akár a belső égésű motor alapjáraton történő működtetésével is feltölthető. Ebben az esetben körülbelül 45-60 percre van szükség a teljes feltöltéshez.

Az új hibrid üzemű teherautók a Svéd Hadseregnél álltak forgalomba. Később kiértékelik a teherautókkal kapcsolatos tapasztalatokat és ennek során döntenek majd a következő beszerzésekről.