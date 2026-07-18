A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a főváros történetének legnagyobb elektromosbusz-beszerzését készíti elő a BKV Zrt. bevonásával – olvasható a két cég Vezessnek elküldött közleményében.

A tájékoztatás szerint összesen 250 darab új elektromos buszt kívánnak forgalomba helyezni Budapesten, de a fejlesztés magában foglalja a flotta töltéséhez szükséges töltőinfrastruktúra beszerzését is. A tervek szerint midi, szóló és csuklós elektromos villanybuszokat egyaránt vásárolnának.

A projekt önmagában nézve is grandiózus, hiszen Magyarország eddigi legnagyobb buszelektrifikációs projektje lehet. A fejlesztés jelentős lépést jelenthet a budapesti közösségi közlekedés villamosításában, és hozzájárulhat az elöregedett dízelbuszok fokozatos kiváltásához, valamint a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez.

A BKK és a BKV 2026 márciusa óta dolgozik a projekt előkészítésén. Ahhoz, hogy ekkora mennyiségű elektromos busz flotta forgalomba tudjon állni Budapesten, a BKV több autóbuszgarázsát is alkalmassá kell tenni az új járművek fogadására és üzemeltetésére. A beruházás a tervek szerint európai uniós forrás felhasználásával valósulhat meg.

8 fotó

Jelenleg több mint 400 darab tíz évnél idősebb autóbusz közlekedik Budapesten és ez a szám 2029-re 600 fölé nőhet. A főváros útjain ugyanakkor már jelenleg is közlekednek tisztán elektromos hajtású buszok. A BKK alvállalkozója, az Arrivabus 54 darab tisztán elektromos járművet üzemeltet, és 2027-ig további 28 érkezésével összesen 82 – 58 szóló és 24 csuklós – elektromos autóbusz szolgálja majd az utasokat. Ezen kívül a BKV flottájában közlekedik bő egy évtizede néhány első generációs elektromos midibusz, elsősorban a Budai Vár térségének kiszolgálására. Ezek azonban még a kevésbé sikeres Modulo Medio Electric járművek.

Az új zéró emissziós autóbuszok elsősorban a nagy utasforgalmú belvárosi vonalakon és a főbb közlekedési tengelyeken, például a Rákóczi út–Thököly út tengelyen válthatják fel a dízelbuszokat. Az első új elektromos autóbuszok várhatóan 2029 során állhatnak forgalomba Budapesten.